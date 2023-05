Mamá irá a Cofepris en Sonora para exigir medicamentos siquiátricos para su hijo

HERMOSILLO, Sonora.- Cansada de la falta de sicofármacos, Alejandra Díaz Carrillo decidió acudir hoy a las oficinas de Cofepris en Sonora, para exigir que le provean los medicamentos que necesita para su hijo.

Ellos no han dado una fecha para cuando se va a volver a reabastecer el medicamento, y aunque la autoridad estatal me ha dicho que me van a abastecer con medicamento americano, pero eso tarda tiempo, me acaban de decir que dos meses más o menos.

“Pero no dan nada claro, no dan una fecha exacta, y yo quiero que me respondan, que me digan cuándo, y qué puedo hacer por mientras con el tratamiento de mi hijo”, manifestó.

SÓLO PARA UNA SEMANA

El hijo de Díaz Carrillo sufre de sicosis desde el año pasado, y por resistencia a otros medicamentos tiene como única opción la clozapina.

Actualmente, ya sólo le queda medicamento para una semana y comenzó a bajarle la dosis, pero sabe que esto implica otros riesgos para el adolescente de 15 años, y se encuentra desesperada por una respuesta.

“Mi hijo está bien ahorita, está funcionando bien con clozapina, yo no quiero tenerlo sedado ni que vaya a recaer en su enfermedad, por eso buscamos respuesta.

Yo iré a entregar un oficio solicitando una respuesta, y si alguien desea acompañarme perfecto”, señaló.

“Yo estaré en las puertas de la dependencia a las 9:00 horas para poder entregarlo al mismo tiempo que lo harán otros estados de México”, señaló, “porque no somos los únicos afectados, sino que es algo en todo el país”.

Alejandra agregó que como ella hay muchas más familias batallando con este problema, pero muchas aún se niegan a hablar sobre el tema, por el estigma de los problemas mentales.