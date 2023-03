Mamá de Nathan Karim "N." fue con engaños a ofrecer dinero: Papá de Favre

HERMOSILLO, Sonora.- Madre de Nathan Karim "N", presunto responsable de atropellar a una familia en la colonia Los Álamos, visitó a una de las víctimas del accidente e intentó darle un donativo de dinero, afirmó Juan Pablo López Provincia, padre de Favre, uno de los afectados.

Fue tal el miedo de Brenda, que desesperada le habló a su hermano para que pudiera auxiliarla en ese momento.

Juan Pablo no ve correcta la visita de la mamá de Nathan Karim "N" en ese momento, ya que su hermana estaba sola, y no tenía manera de levantarse de su cama.

Me habló mi hermana y yo llegué rápido ahí, entré y vi a la señora, y le pregunté si ella era la mamá del responsable me respondió que sí, que estaba muy arrepentida y que quería hacer una donación", contó, "pero le dije que no, que no íbamos a recibir nada".