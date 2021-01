Maestro Maytorena deja profunda huella entre sus alumnos

Durante más de 30 años de labor el maestro Jesús Manuel Maytorena Rico dejó una profunda huella en sus alumnos y será recordado con mucho cariño por ellos y sus compañeros de docencia en el ITH.

Pertenecía al Departamento de Metal Mecánica, que comprende las carreras de Ingeniería Aeronáutica Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica.

Sus ex alumnos ya manifestaron su pesar por la trágica noticia: En la cuenta de Twitter nicole with an “E”, expresó: “Gracias por tus enseñanzas de Mecánica, Maytorena descansa en paz”.

Leo Velazquez: “Uno de mis maestros favoritos, gracias por todo ‘Mayto’”.

Kathia Campa escribió en un tuit: “Las generaciones de mecánicas no serán las mismas sin Maytorena, que era lo que nos unía a todos”.

También el Staus manifestó su pesar por el fallecimiento. “Nuestras sinceras condolencias a los familiares y amigos de nuestro compañero, maestro Jesús Manuel Maytorena Rico, por su sensible fallecimiento, descanse en paz”, expresaron en la página del Staus en Línea.

La tristeza nuevamente nos invade, estoy recibiendo la lamentable noticia de que ha fallecido el maestro Jesús Manuel Maytorena Rico, formador incansable de talento en el departamento de ingeniería mecánica del ith, un gran amigo, un abrazo fraternal a toda su familia”, expresó Adolfo Rivera Castillo.

Maytorena Rico, de 61 años de edad, murió ayer por la mañana al incendiarse su vivienda, en la colonia Villa Colonial.

Era ingeniero industrial en Mecánica y Maestro en Ciencias, ingresó al ITH el 1 de febrero de 1989 y en 2017 recibió un reconocimiento por 30 años de labor.

Durante el semestre 2020-2 que finaliza el 26 de enero tenía cinco grupos a su cargo: Tres de Mecanismos, uno de Dinámica y uno de Tutorías. Impartía materias de Mecánica, Estática, Dinámica, Mecanismos, Mecánica de Materiales 1 y 2.

UN BUEN VECINO

En el vecindario también será recordado como un hombre muy respetuoso, un buen vecino y muy buena persona