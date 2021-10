Madre honra a sus bebés con un altar el Día de Muertos

HERMOSILLO, Sonora.- Con la intención de honrar a sus gemelos, promover la cultura mexicana, pero sobre todo, trabajar en su propio proceso de duelo, Fernanda Olguín Pacheco pone desde hace nueve años un altar de muertos para Víctor y Joaquín, a quien perdió a las 26 semanas de gestación.

Antes de ellos no ponía nunca el altar", admitió, "la idea salió porque ellos murieron en septiembre y mi hijo mayor ese año me dijo 'amá deberíamos poner un altar para ellos' y me conmovió su intención". "Entonces me dijo '¿por qué no?', fue así realmente como comenzó la historia de poner el altar en mi casa, hace nueve años, los años en que Joaquín y Víctor se fueron", recordó.