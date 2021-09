Lupita sobrevive a accidente en carretera Hermosillo-Kino, sale de hospital en silla de ruedas

HERMOSILLO, Sonora.- Hace una semana consiguió un nuevo empleo en el campo El Águila, Guadalupe Galaviz Rodríguez, sin embargo nunca pensó que a pocos días de empezar a trabajar sobreviviría a un fuerte accidente en la carretera 100 a Bahía de Kino, en donde dos de sus compañeros fallecieron.

Lupita, como la conocen familiares y amigos, relató que desde los 18 años ha trabajado del campo, tiene 35 años trabajando como jornalera y a sus 53 años nunca había estado en un accidente al ir o salir del trabajo.

Fue de repente, muy rápido, es que eran las llantas de adelante y el chofer quizo estabilizarse pero no pudo y se estrelló con el árbol para poder pararse porque la llanta ya estaba ponchada”, contó con voz entrecortada.

Resultó con golpe en la cabeza

Un golpe en la cabeza y dolor en el área de la clavícula fueron los daños que recibió Lupita, sin embargo está agradecida porque no resultó con lesiones más graves como otros de sus compañeros.

“Venía sentada en medio, en unos lugares. Dos de mis compañeros se murieron, no los conocía bien pero sí sabía que trabajabamos juntos en el mismo campo. Nunca me había pasado esto”, dijo.

Reyna Gúzman, familiar de Lupita, manifestó que temprano vieron el accidente, ya que tenía consulta médica una de sus hermanas y decidió acompañarla hasta Hermosillo.

“Vimos como a eso de las seis de la mañana el accidente pero no sabíamos que Lupita había estado en él. Fue hasta que empezaron a circular los nombres cuando vimos el suyo, no sabíamos qué hacer ni cómo estaba”, comentó.

Sale Lupita en silla de ruedas

Desde antes del mediodía, cuando salieron de la consulta, los familiares de Lupita esperaron a que fuera dada de alta para de esa forma regresar a su hogar en el Poblado Miguel Alemán.

Lupita fue dada de alta y salió del hospital en silla de ruedas.

Cerca de las 18:30 horas cuando Lupita, en una silla de ruedas, salió de la Clínica número 14 del Seguro Social, aún impactada por lo sucedido en la mañana y con visibles lesiones en su cabeza.

“Me siento más o menos, nunca me había pasado esto. Tengo años trabajando y en este trabajo apenas tenía una semana y me encargaba de deshierbar las salidas, pero nunca me había pasado algo así”, puntualizó.