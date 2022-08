Luis Felipe Seldner III: Con visión global

Originario de Guaymas, Luis Felipe Seldner III se incorporó en un principio a la compañía de albergue como director de Mejora Continua; su amplia experiencia en comercio internacional, productos y banca lo convirtió en un gran activo para Tetakawi y el mercado global al que sirven.

Seldner ha fungido como un auténtico agente de cambio: en 2015, expandió operaciones a Querétaro y actualmente, la compañía tiene presencia en Sonora, Coahuila y el Bajío, además de Texas y Arizona en el vecino país del Norte.

¿Qué siente al ser considerado un "máster" de las empresas de albergue en México?



"Es un honor ser distinguido de esa manera, sin embargo, lo veo como un reto: Tetakawi se fundó en Empalme en 1986; para 2002, ya era la empresa 'shelter' líder a nivel nacional y yo me incorporé en 2015... mis expectativas y de los consejeros no son nada más seguir siendo número uno, sino seguir creciendo y eso involucra evolución".

¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo?



"Dentro del plan albergue, existen en todo el país diferentes esquemas, pero el común denominador es que somos promotores: nos dedicamos a enseñar las ventajas competitivas de operar bajo un sistema de manufactura, en este caso en Sonora; lo que me hace levantarme todos los días, hablando específicamente de Empalme, es que hay 18 mil empleados bajo el ecosistema de Tetakawi, ver los orígenes de todo esto y que hoy, es un centro de manufactura de primer mundo".

¿Cuál es su sueño para la compañía en los próximos años?



"Entre los proyectos que nos están ayudando a evolucionar está una comunidad nueva de manufactura en Hermosillo, es un proyecto muy interesante y ambicioso: le pusimos Río Sonora y estamos muy entusiasmados, ya tenemos nuestro primer cliente; otro es una empresa de financiamiento para compañías de manufactura de exportación".

¿Cómo es un día normal en su vida?



"Mis días cambian: vivo en Tucson, porque el corporativo está ahí, pero nuestras operaciones son en Guaymas y en Hermosillo... mis horarios son diferentes, según donde esté".

Ante jornadas tan intensas, ¿cómo recarga energías?



"Lo que me llena de energía son esos 18 mil empleos generados, los 2 mil 500 proveedores que colaboran con nosotros y de diez años para acá, nos estamos involucrando en áreas sociales para la comunidad, contribuyendo con ellos y ahí, ganamos todos".

"Los estudios no mienten: al no dormir bien, no ayudas a la regeneración neuronal, tu eficiencia al día siguiente laboral, física y mentalmente hablado; dormir bien y hacer ejercicio es una gran combinación".

Logros:

Impulsó la homologación de la marca en México y Estados Unidos.

Creó un proyecto conjunto con FGI World Wide LLC, para dar financiamiento comercial a empresas manufactureras extranjeras en México.

Abrió la Comunidad de Manufactura Río Sonora, en Hermosillo.

Superó los 18 mil empleados directos en Sonora, con 2 mil 500 proveedores.

