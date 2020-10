Luciana, una bebé de dos meses, necesita apoyo para una cirugía

HERMOSILLO, Sonora.- Con tan sólo dos meses de nacida, María Luciana enfrenta una prueba difícil, y su principal esperanza es una cirugía de corazón abierto, la cual deben realizarle lo más pronto posible para corregir una cardiopatía congénita.

Eleazar Navarro Bustillos, padre de la bebé, compartió que le han hecho varios estudios a su niña y le detectaron el problema en el corazón, que le ocasiona problemas respiratorios y que podría agravarse con el tiempo.

“Cuando come, o come o respira, eso es lo que nos tiene preocupadísimos, porque la niña de alguna forma no ha ganado peso por la misma deficiencia respiratoria”, explicó.

Salvo por la cardiopatía, María Luciana nació con muy buen estado de salud y aunque ahora mismo no se encuentra internada, se ha debilitado poco a poco y por ello no quieren esperar mucho tiempo para operarla.

Indicó que él y su esposa desean que la cirugía sea en un lapso no mayor a los seis meses, para que la bebé tenga la fuerza suficiente para resistirla y empezar su recuperación.

SE REQUIERE AYUDA

El problema es que si bien aún no tienen una fecha ni lugar para la cirugía, saben que es un procedimiento costoso. De acuerdo con Anahí Camacho, cardióloga de María Luciana, se requerirán unos 750 mil pesos.

“La cirugía es muy importante para la niña, estamos esperando éxito en la misma, y sería garantizarle un desarrollo escolar y vida de adolescente y adulta normal”, dijo la especialista, en un video publicado en la página de Facebook “Todos somos el corazón de Luciana”.

El padre de la pequeña comentó que la situación económica de su familia es complicada, debido a que él se dedica a la música y por la pandemia de Covid-19 no hay eventos sociales, pero han recibido mucho apoyo de la comunidad para realizar actividades.

Nosotros lo que andamos buscando es la mejor opción. No tenemos el dinero pero estamos con toda la fe, nos están cayendo muchas opciones de ayuda”, expresó.



¡PUEDE APOYAR A LUCIANA!

La familia y amigos de Luciana están organizando varias actividades de apoyo, para más información puede comunicarse directamente con ellos: