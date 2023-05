Lorencio tiene un “salón de belleza” muy particular y por el han pasado miles de zapatos ¡Durante más de 5 décadas!

HERMOSILLO, Sonora.- Desde los 13 años, motivado por los zapateros que veía a su edad, Lorencio Gaspar Valencia comenzó a arreglar zapatos, actividad que no ha dejado de hacer desde hace más de cinco décadas.

Ahora, a sus 66 años, recuerda que su interés por la zapatería empezó cuando era muy chico, pues al salir de la escuela primaria Uruchurtu, en Villa de Seris, veía a los zapateros trabajar.

Cuando salía de la escuela llegaba con un señor que arreglaba zapatos cerquita de la casa y me quedaba con él, me gustaba verlo, y ya tuve la oportunidad de entrar aquí y aquí me quedé”, explicó.