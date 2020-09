Localizan restos óseos y cuerpos en fosas clandestinas en alrededores de Real del Alamito

HERMOSILLO, Sonora.- Los restos óseos encontrados el pasado domingo en las inmediaciones de Real del Alamito están a cargo de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJ) y la extracción de las mismas tomará de 8 a 10 días, informó Cecilia Delgadillo.

La dirigente de Buscadoras Por La Paz Sonora explicó que ese día comenzaron la indagatoria en la zona, hallando alrededor de 7 fosas clandestinas, de las cuales en dos se observan restos de hasta tres personas distintas. Mientras que en otra se localizó un cuerpo.

Detalló:

En dos fosas parece ser que puede ver hasta tres cuerpos, no nos han confirmado, pero los expertos fueron los que dijeron eso, que más o menos debe de haber hasta tres, grandísimas esas dos fosas que encontramos”.

Por lo que serían hasta doce cadáveres lo que yacen en un predio de los alrededores de dicho campestre.

Delgadillo dijo que todas las fosas estaban calcinadas, siendo que en una de ellas se registró restos óseos recientes en esa condición: un cráneo, una columna vertebral, entre otros.

“Ya no abrimos más las fosas, esperamos que los peritos hagan su trabajo, tuvimos que tapar para que no se llevaran los cadáveres un animal porque algunas estaban recientes, no se ven muy viejas”, puntualizó.

Las mujeres usando palas, picos y barras fueron quienes realizaron el hallazgo gracias a una llamada anónima y dieron aviso a servicios periciales de la Fiscalía.

De acuerdo a la información que recibió, refirió la dirigente, los trabajadores y el antropólogo de la FGJ emplearán entre 8 y 10 días debido a que las osamentas están calcinadas.