Lluvias afectan calles y el servicio de recolección de basura

HERMOSILLO, Sonora.- Las afectaciones de las calles de la colonia San Luis producto de las lluvias han perjudicado también al servicio de recolección de basura en el sector, pero la situación ya se atiende y se solucionará lo antes posible, informó el director de Servicios Públicos Municipales.



Luego de que residentes de la calle Tajitos, entre La Colorada y Tarasca, reportaran a EL IMPARCIAL que ni el camión recolector de basura puede transitar por el lugar por las pésimas condiciones en las que se encuentra, Norberto Barraza Almazán indicó que se harán las gestiones necesarias para atender la denuncia.



“Nosotros inmediatamente ya le pasamos a Cidue la situación de la calle que no nos permite pasar por los domicilios, porque técnicamente un carro cargado con cinco o seis toneladas de basura, lógicamente se dificulta su andar.



“Lo que hemos hecho ahí”, dijo, “es que los muchachos les traten de decir en los domicilios que bajen la basura a la esquina más próxima que podamos pasar. Los dueños de algunos domicilios lo hacen, algunos no porque no pueden o los horarios no se los permiten”.



SE COORDINAN



Barraza Almazán reconoció que en esta temporada de lluvia se presentan este tipo de situaciones en algunas colonias más, principalmente en las del Norte de la ciudad, pero Cidue está pendiente de los reportes y acude a reparar las calles a la brevedad.



“Como ha habido lluvias frecuentes hemos tenido ciertos problemas como en la San Luis, en la Café Combate, en la parte Norte, como en Lomas de Madrid, Miguel Hidalgo y en ciertos sectores como Las Minitas.



“También hemos tenido mucho esos problemas en las invasiones”, dijo, “al no ser calles trazadas, sino son calles que de alguna forma fueron improvisadas, pero bueno… nos avocaremos a esta dirección para poderles explicar y que a su vez Cidue trabaje en los accesos”.