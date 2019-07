Lluvia "acaba" calles en colonias del Norte

HERMOSILLO, Sonora.- Calles intransitables y cúmulos de arena fue lo que dejaron las lluvias registradas en la madrugada de ayer, en algunas colonias del Norte de Hermosillo.



Como cada temporada de lluvia, algunas calles de la ciudad padecen los estragos que a su paso dejan las corrientes de agua, sin contar con los problemas que tienen que enfrentar los ciudadanos por el mal estado en que terminan las calles.



Una de las zonas más afectadas por las lluvias es la calle Tepache y Reforma, en la que a simple vista se aprecia el desgaste de la arena y escombro que "para salir del problema" esparcieron las autoridades a lo largo de esta y que pudiera ser transitada, expresó Gleyda Velázquez.



"Cada temporada de lluvia es la misma, aunque ahorita no está tan fea la calle como otras veces, porque hasta un metro de alto está el hoyo en la calle y frente a mi casa.



"Todo eso que se ve de arena y piedras", dijo, "es arena que echaron los del Ayuntamiento para salir del problema, no pavimentar y que los carros y las personas puedan caminar por aquí".



Furiosa por la situación, la residente de la colonia Lomas de Madrid solicitó a las autoridades que le pongan una solución al problema y pongan cemento hidráulico, ya que en ocasiones dura varias semanas sin sacar su vehículo de la cochera, pues la calle está prácticamente destrozada.



CON MÁS PROBLEMAS



La calle Nácori Grande y López del Castillo, de la colonia Carmen Serdán, sí tiene pavimento, pero por el trayecto del agua pluvial se formaron baches profundos y de gran extensión, que tienen ya varios años.



"Pues nada más los rellenan con tierra y así quedan todo el año y pues la gente ya no se queja, porque realmente no es molestia sino hasta que llueve y el agua se lleva la arena y quedan los hoyos esos", comentó Ramón Martínez.



Santa Nápoles Trujillo destacó que el agua ayuda a contener las partículas del aire, además de que los árboles aprovechan las lluvias y por ello las forestaciones se hicieron antes de la temporada de lluvia.



"La lluvia es un factor importante, por eso se hicieron los trabajos en EcoParque y conservación de suelo en Cerro Johnson para que aproveche la época de lluvia y eso va atener reflejo en la calidad del aire", dijo.Aunque Hermosillo tiene niveles de calidad del aire positivos, en comparación con ciudades como Ciudad de México y Monterrey, es necesario contar con mecanismos adecuados para su medición.



"Tiene buena calidad del aire por debajo de la norma, es algo cambiante y se está trabajando en convocatorias para bajar recursos y tener medición de calidad del aire en tiempo real, actualmente se hace de forma manual y retroactivo una semana", detalló.



Con estos nuevos aparatos que buscan adquirirse tendrían sistemas de alerta temprana para monitorear el aire y tomar medidas preventivas antes de llegar a las condiciones de las grandes urbes.