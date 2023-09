Llega Bansí a Sonora con soluciones para empresas y gobiernos

HERMOSILLO, Sonora.- El acercamiento con los clientes con propuestas de soluciones para atender sus requerimientos de financiamiento es una característica de Bansí, destaca Jorge de Jesús Montes Guerra, director general y presidente del Consejo de la institución.

Lo que a nosotros nos caracteriza es que conocemos muy profundamente a los clientes y entonces casi tenemos una solución antes de que nos la pidan porque nos metemos a las entrañas de las empresas y de la operación”, señala Montes Guerra.

Bansí inaugurará mañana una sucursal en esta ciudad en la Torre de Hermosillo y con ello, Sonora será la octava entidad donde tienen presencia física en el País porque operan con oficinas en Jalisco, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo y Colima.

Hace 28 años nació el banco Bansí en Guadalajara, Jalisco, con capital 100% mexicano, formado por industriales y personas relacionadas con la banca; y en sus inicios casi un 99% eran inversionistas jaliscienses aunque ha variado un poco con el tiempo.

“Nacimos en mayo de 1995, fue una época un poco convulsionada porque acabábamos de pasar lo que se denominó el ‘error de diciembre’ (1994) y después vinieron una serie de problemas bancarios fuertes, pero nosotros habíamos solicitado la autorización para la creación del banco dos años antes.

“Empezamos a finales de 1992, hicimos los trámites en 1993, hasta 1994 nos otorgaron la licencia para la operación, pero finalmente estuvimos listos hasta 1995”, recuerda Montes Guerra, quien fue uno de los impulsores de esta institución y con trayectoria en la banca.

Aquí la entrevista:

Durante estos 28 años, ¿cómo se ha posicionado Bansí en el sistema bancario nacional?

José de Jesús Montes Guerra: Bansí es un banco de nicho, estamos enfocados básicamente en lo que es el sector empresarial y en gobierno, es donde hacemos el 100% de nuestra actividad.

Todos lo bancos tenemos diferentes vocaciones, hay vocaciones mucho más abiertas como para ir a la banca de consumo, éste no es nuestro caso, somos alrededor de 40 bancos a estas alturas porque están constantemente naciendo bancos.

Nosotros somos mexicanos, en el índice de capitalización probablemente estemos a la mitad de la tabla o un poquito más arriba de la mitad de la tabla, en activos, hay bancos muchísimos más grandes que nosotros.

¿Qué servicios ofrecen a este tipo de clientes?

Especialmente créditos y captación, igual que cualquier banco, hacemos lo mismo, damos todo tipo de créditos, pero no vamos a consumo, consumo es la tarjeta de crédito, el crédito para comprar un automóvil, una casa, esta parte es la única que no hacemos, todos los demás servicios los otorga el banco, que es básicamente lo que es inversiones, crédito y algo que en lo que nuestro banco es bastante activo y fuerte es en los servicios fiduciarios.

¿Qué fue lo que los atrajo para operar con presencia física en Sonora?

José de Jesús Montes Guerra,

director general y presidente del Consejo de Bansí.

Normalmente lo que hacemos es, contactamos clientes, logramos operaciones de largo plazo, hacemos amigos y después abrimos una oficina.

En el caso de Sonora, tenemos ya algunos clientes importantes para nosotros en Hermosillo y en algunas otras ciudades de Sonora, por lo que para poderles otorgar un mejor servicio y nosotros poder estar mucho más cerca y responder más rápido a nuestros clientes es que decidimos abrir o tener presencia física.

¿Cuál sería la estrategia diferenciadora de Bansí con otras instituciones bancarias especialmente para los sectores productivos del Estado?

Lo que a nosotros nos caracteriza es que conocemos muy profundamente a los clientes y entonces casi tenemos una solución antes de que nos la pidan porque nos metemos a las entrañas de las empresas y de la operación.

Entonces, sabemos qué pudiéramos estarle ofreciendo, eso no significa que el cliente lo acepte, significa que eso nos caracteriza respecto de otros bancos.

Para muchos clientes tratar con banqueros no es sencillo porque normalmente el cliente pide algunos servicios, especialmente en el caso de crédito, pero si el banco no los tiene parametrizados esos créditos le es difícil a ese cliente obtener ayuda de ese banco, con nosotros es un poco al revés, no tenemos créditos paraproblema, metrizados sino nos amoldamos a lo que está haciendo el cliente, consecuentemente no somos un banco masivo.

Eso es lo que nosotros, pudiera decirte que nos caracteriza, si tú me dices ¿te caracteriza el precio a la baja?, no, pero sí te proveemos soluciones y te ayudamos a hacer soluciones porque un negocio no depende estrictamente del financiamiento, depende de la mano del empresario, del talento del empresario, es lo que lo va a hacer surgir, el financiamiento es una parte de su tarea.

Esta nueva sucursal será en Hermosillo, ¿hay planes de oficinas en alguna otra ciudad del Estado?

No, solamente en Hermosillo y desde Hermosillo como hoy ya tenemos clientes en Navojoa, Agua Prieta, Cananea; en Hermosillo estamos mucho más cerca de estos clientes y de estas ciudades que hasta Guadalajara.

¿Tienen proyectos de expansión en otras ciudades de México?

Sí, por supuesto, aunque el ritmo nos lo dan diversas variables y normalmente hasta que no nos desocupamos de la tarea que hoy traemos al frente, que es Hermosillo, no saltamos a la siguiente porque sí es un poco complejo juntar todas las piezas y abrir una nueva oficina, especialmente por el capital humano. ¿En el Estado los clientes que atienden que son empresas, tienen algún perfil dentro del sector productivo, del sector agropecuario o es de todo? No, es de todo. Sabemos que Sonora está muy enfocado en la parte agrícola, pero últimamente ya también está en la parte industrial.

¿Cómo se encuentran los indicadores de Bansí?

Nosotros tenemos por las calificadoras de valores Standard & Poor’s desde que nacimos y por Fitch Ratings. En Standard & Poor’s estamos calificados en largo plazo MxA con perspectiva estable e igualmente en Fitch Ratings estamos en A con perspectiva estable en el largo plazo.

El índice de capitalización del banco es bastantemente amplio, estamos hablando del veintiuno y medio, aproximadamente, poco más de veintiuno y medio, estamos casi como diez puntos arriba de lo que se requiere.

El índice de morosidad, esto es, la parte de cartera vencida a cartera total está como en 3.93, 3.94 y el índice la cartera vencida en nuestro banco está cubierta al 154% es decir, por cada peso que traemos de cartera vencida traemos $1.54 centavos adicionales de protección o de reservas para cubrir estas carteras vencidas, lo cual le da a la autoridad mucha tranquilidad de que, aun viniendo un el banco puede soportar un problema de cartera vencida, es decir, tiene con qué afrontarlo.

¿Cómo observa la situación económica de México para el resto del año y 2024?

El crecimiento de México no es nada malo, no es tampoco lo que quisiéramos, pero la expectativa, los últimos datos de expectativa es del 3%. Si tomamos en consideración la economía norteamericana que crece, aunque no tiene nada que ver por los tamaños, un 2% para la economía norteamericana pues no es tan malo.

Es una economía pujante, la economía mexicana, gracias, no a las tasas de interés porque éstas la desaniman sino especialmente gracias a que en esta confrontación de Norteamérica con China en la parte comercial a nosotros se nos abren muchas posibilidades y esto está empujando a que la economía se esté moviendo; los norteamericanos están recurriendo mucho más a la mano de obra mexicana y a su país vecino para invertir.

¿Qué oportunidades podrían tener empresarios con este proceso de “nearshoring” que se vive en México?

Además de los muy obvios como es la construcción y el desarrollo de las plantas industriales para que sean rentadas y vengan los norteamericanos o las empresas proveedoras de clientes norteamericanos y estos pueden ser chinos o pueden ser de cualquier nacionalidad que hoy son proveedores de ellos, pero les acercan el producto ahora desde nosotros.

Además de eso que es tan obvio, pues eso lo que genera es una derrama económica para todos y esto lo que hace es que esta derrama vaya y, como el agua, llene más lugares y todos salen beneficiados porque se requiere más mano de obra y la mano de obra se encarece un poco, entonces tienes mejores sueldos y es mejor.

Esto es multiplicador porque luego viene, ‘quiero cambiar de carro’, ahora quieres cambiar de casa y ahí vas, pero todo esto es gracias a una dependencia de un árbol grande al que México está cerca, que es Estados Unidos.

¿Ve algún impacto en la economía mexicana por las elecciones de 2024 para la Presidencia de México y la renovación del Congreso de la Unión?

De las elecciones en sí, no, pero el impacto puede ser post elección y depende únicamente de las decisiones que se tomen respecto de la economía, y hablo de la tasa de interés y de las facilidades para la inversión extranjera.

EN EXPANSIÓN

Con la apertura de una sucursal en Hermosillo, Bansí tendrá presencia en ocho entidades.

SUCURSALES

Guadalajara, Jalisco (Matriz) Ciudad de México X Querétaro, Querétaro San Luis Potosí, SLP. Mérida, Yucatán Cancún, Quintana Roo Colima, Colima

ATENCIÓN EN MÉXICO: 57 CIUDADES DEL PAÍS

EQUIPO TOTAL DE BANSÍ: 450 PERSONAS

Fuente: Bansí