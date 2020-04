Llaman a cuidar a mascotas

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque en redes sociales se ha manejado que las mascotas como perros y gatos pueden trasmitir el Covid-19 a sus dueños, esta información es falsa, aseguró Jorge Zepeda Redondo.



El titular del Centro de Atención Canina y Felina indicó que las mascotas no pueden contagiar a los humanos con dicho virus por lo que no deben ser abandonados por sus dueños.



“No hay que alertarnos, a nivel mundial la gente estaba alertada por eso pero no tiene nada que ver”, comentó.



El que se haya establecido la cuarentena ha sido de beneficio para las mascotas, recalcó, ya que los humanos están más pendientes de sus perros y gatos.



“No es algo que lo trasmitan los animales. Realmente no es cuestión de abandonarlos, sino de ponerles atención y cuidarlos más en esta temporada que hay más oportunidad de atenderlos”, añadió.



Los reportes por atropellamiento de perros en vialidades han disminuido a uno diario, dijo, mientras que en semanas anteriores se notificaban hasta ocho al día.



El titular de la dependencia reiteró el exhorto a la comunidad hermosillense con mascotas que refuerzen la atención estos de los perros y gatos con los que conviven a diario en el hogar.