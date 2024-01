Llama monseñor Fazio a vivir una fe más comprometida

Hermosillo, Sonora.- Vivir una fe más comprometida, expresada en una unidad de vida, exhortó a los católicos el vicario auxiliar del Opus Dei, monseñor Mariano Fazio Fernández, quien se encuentra de visita en esta ciudad.

El vicario auxiliar del Opus Dei, quien es historiador, filósofo y profesor de historia de las doctrinas políticas en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, ofreció ayer dos pláticas a católicos hermosillenses.

En su primera experiencia en Sonora, externó que al igual que en otros estados del Norte del País, ha visto que esta entidad está llena de gente acogedora, trabajadora, emprendedora y con iniciativa, pero requiere de un mayor interés en temas humanísticos.

Está es mi primera visita a Sonora, estoy muy agradecido en Dios que me haya traído aquí, veo una gente muy acogedora, muy amigable, muy buena por la experiencia que he tenido, por las pocas horas que llevo aquí”, señaló.

¿Cuál es su papel dentro de la Prelatura del Opus Dei?

MFF: Soy el vicario auxiliar, eso en concreto significa el principal colaborador del prelado del Opus Dei que gobierna la institución de la Iglesia.

¿A qué se debe el tener su presencia en Hermosillo?

MFF: Forma parte de la característica del Opus Dei que también es una familia, no sólo es una organización jurídica, etcétera, con lo cual nos gusta estar cercanos a todas las personas, en Hermosillo hay bastantes actividad apostólica del Opus Dei por eso el prelado me ha pedido que venga a visitar a la gente de la obra y a animarles a impulsar las labores.

¿Qué pláticas se van a ofrecer?

MFF: Hay dos pláticas, una aquí y otra en otro centro cultural, voy a hablar un poco de lo que nos está transmitiendo el prelado del Opus Dei para vivir mejor su espíritu y también algunas ideas sobre el pontificado del papa Francisco para estar muy unidos a él porque forma parte esencial de la fe católica.

¿Qué mensaje le gustaría dar a los católicos del Noroeste del País desde la perspectiva del carisma del Opus Dei?

MFF: El carisma del Opus Dei es fundamentalmente que todos estamos llamados a la santidad, no importa a lo que nos dediquemos en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias, por lo tanto también en Sonora todo buen católico tiene que no conformarse simplemente con vivir una serie de cosas como ir a misa, rezar el rosario, eso está muy bien, por supuesto; sino también tratar de impregnar el espíritu de Cristo, todas las actividades, todas las dimensiones de la vida social.

Usted tiene una especial amistad con el papa Francisco. ¿Qué nos podría contar del Papa que a usted le impresione más?

MFF: Me impresiona la importancia que le da el Papa a la amistad, podría contar muchas anécdotas de situaciones en las que la he pasado mal, una operación de mi madre, una enfermedad que he tenido, la pérdida de mi mejor amigo y el Papa siempre ha estado presente, con una llamada por teléfono, directamente a mi celular, con una cartita, es impresionante, el Papa tiene muchas cosas que hacer y yo no soy tan importante y sin embargo siempre encuentra tiempo para manifestar su cercanía, por lo cual diría que para mí es el gran ejemplo de amistad que he encontrado en mi vida.

Ya el Opus Dei se acerca a su primer centenario en el 2028. ¿Qué se está preparando de cara a esta celebración?

MFF: Queremos aprovechar este aniversario no sólo para organizar muchos eventos celebrativos que también los habrá evidentemente, sino para hacer un examen de conciencia y procurar ser muy fieles a ese carisma que recibió San Josemaría, el fundador de la obra el 2 de octubre de 1928, que consiste fundamentalmente en esa llamada a la santidad en medio del mundo. Nos gustaría llegar al 2 de octubre del 2028 por el mismo espíritu, la misma fe y la misma esperanza que tenía San Josemaría cuando recibió ese carisma.

Usted ha escrito varios libros. ¿Podría dejarnos alguna idea más importante que nos sirva a todos los sonorenses?

MFF: La clave de la antropología cristiana, es decir, la visión que tiene la fe del hombre, de la mujer, de la persona humana, se encuentra en un documento del Concilio que dice que la persona humana se realiza en el don sincero de sí, vivimos en un mundo individualista donde cada uno busca lo suyo y el secreto a la felicidad es olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás. Tratemos de vivir así y vamos a ver cómo el Señor nos premiará con mucha paz, felicidad, serenidad y podremos hacer mucho bien a los demás, es decir, no al individualismo sí al don sincero de uno mismo al servicio de los demás. Hoy en día quizás por una serie de circunstancias hay más individualismo, más materialismo, pensamos que la felicidad está en el éxito de las cosas profesionales, materiales, etcétera y vemos que alrededor nuestro hay tanta gente que no es feliz porque hemos poquito equivocado el rumbo, pongamos el corazón en Dios y en los demás. Las redes sociales como todo instrumento pueden servir para el bien y para mal, hoy en día te pueden transmitir ideas buenísimas que ayudan mucha y también pueden mostrar pornografía, la violencia; los instrumentos no son ni buenos ni malos, depende para qué los usen.

¿Cómo ve la fe católica en América Latina?

MFF: Veo una religiosidad popular, me asombra en México muy positivamente la cantidad de imágenes de la Virgen que hay en la calle, hoy vi un cartel que dice: ¿Ya has rezado el rosario?, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y eso creo que es muy bueno y muy positivo, pero el gran peligro es quedarnos en la fe sentimental, queremos mucho a la Virgen, a los santos, etcétera, pero a lo mejor nosfalta lo que llamaría unidad de vida que la fe se manifieste en obras. América Latina no es el continente más pobre del mundo pero sí el más desigual, hay gente muy rica y gente muy pobre, y eso es un poco el fracaso de la vida cristiana en América Latina, creo que partiendo de nuestro de nuestra fe, tenemos que decir bueno, está fe tiene que manifestarse en obras, también en mejorar la vida de todos los latino americanos.

En estos tiempos de cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos, ¿qué tan importante es la parte espiritual en la sociedad?

MFF: Siempre va a ser importante porque la persona humana y sobre todo su alma, no sólo su alma con el cuerpo pero es lo que nos distingue de otras criaturas, de otros elementos de la creación es precisamente que somos espirituales y que si cultivamos nuestra alma podemos alcanzar, yo siempre habló de tres grandes valores que en definitiva si le ponemos esas grandes palabras en mayúsculas se identifican con Dios, esos valores son: La belleza, la verdad y el bien, estamos hechos, nuestra alma está hecha para cosas verdaderas, buenas, y así tenemos una vida lograda, una vida plena, a veces nos equivocamos de camino, nos distraemos con otras cosas.

¿Cuál ha sido su experiencia en su primera visita a Sonora?

