Lila Downs dice "sí" a la donación de órganos

HERMOSILLO, Sonora.- Lila Downs se pronunció a favor de la donación de órganos, pues además de presentarse este sábado en Hermosillo para un concierto a beneficio de la fundación Miika, aseguró sentirse identificada con el tema.



La artista comentó para EL IMPARCIAL que entiende a los pacientes en lista de espera, pues su esposo Paul Cohen está delicado del corazón y consideraron que necesitaría un trasplante.



"Para mí, en lo personal, es bien importante la donación, porque últimamente mi pobre marido ha estado sufriendo del corazón. Él tiene una enfermedad muy seria y hemos, en realidad, pensado en la donación de órganos. En su caso, gracias a Dios, le acaban de decir que está mejor de lo que creíamos, así que no estaremos en esa lista de espera", dijo Lila Downs en entrevista.



"Comprendo el sentir de mucha gente que tiene malestares de algún órgano de su organismo y la gran necesidad de que su ser querido sobreviva. Así que tengo una relación personal con el tema y además yo también seré en algún momento donadora de órganos", continuó.



La cantante se dijo feliz de apoyar a la Fundación Miika en su lucha por promover la donación de órganos, por lo que prometió un gran espectáculo para el público hermosillense este sábado 28 de septiembre.



"Por una parte creo que la música puede ayudar a acercar a la gente a causas que son difíciles y que puede traer mucha felicidad para las personas que tienen problemas de salud y que están buscando la donación de órganos. Por la parte musical será una alegría poder cantarles algunas rancheras, temas nuevos como huapangos de nuestro nuevo disco y algunas cumbias para bailar allá en Sonora", comentó.



Un avance para cuidar nuestras raíces



A Lila le enorgullece el patrimonio indígena de los mexicanos y se mostró satisfecha de ver que en los últimos años hay más interés en protegerlos.



"He visto que han cambiado las cosas, en especial puedo hablar de mi tierra Oaxaca, porque he vivido allá en los últimos 6 años. He visto un cambio drástico en el cuidado de nuestras artesanías, nuestro legado histórico, la arquitectura de nuestra ciudad (…) en cada población como Costa Chica o Itsmo, se ve un renacimiento en esa expresión de nuestros orígenes, de nuestro abuelitos y abuelitas que nos enseñaron a tejer, labrar y cocinar", opinó la cantante, quien también dijo que aún falta trabajo por hacer en algunas lenguas indígenas que están extinguiéndose, como el ayapaneco.



"Acabo de estar en Veracruz y hablé con un señor maestro de su idioma: El oluteco. Siempre que esté con nosotros y que podamos hablar del tema ya es un poco de difusión para esto y es importante salvar estos idiomas porque son nuestras herramientas y armas que nos protegen en el futuro.



Lila se mostró feliz por el éxito de su nuevo disco "Al Chile" y manifestó su intención de grabar con alguna orquesta sinfónica o un álbum enteramente de mariachi.



"Quiero hacer una grabación de alguna Orquesta Sinfónica con grandes temas clásicos y posiblemente en Veracruz sea el sueño posible", expresó. "También quiero hacer un disco de Mariachi que desde hace 10 discos lo tengo pendiente".