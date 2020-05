Liga Palo Verde desconoce uso de campos durante contingencia

HERMOSILLO, Sonora.- Al presidente de la Liga de Beisbol del Palo Verde nunca le han avisado que los campos serán usados, indicó el mismo dirigente del circuito Carlos Coronado quien, dijo, se entera tiempo después de lo que sucede.

El domingo anterior, así como otros fines de semana en esta contingencia sanitaria, los terrenos ubicados a unos metros al Norte de la carretera 26 han sido utilizados no sólo por equipos de ese circuito, sino de otros de la capital de Sonora.

Yo me vengo a enterar por medio de lo que me avisan a mí, casi no uso las redes sociales, a mí me hablan y me avisan que están usando en diversos campos, gente que va a entrenar o a jugar, juegos que ellos hacen, no que la liga realmente los tenga.

“Lo que pasa es que los campos están al aire libre, lejos, donde nadie los ve por eso van y juegan para allá. A mi nunca me han avisado que van a jugar porque a mi me han comentado que han ido hasta la liga de taxistas una o dos veces y yo no sabía hasta qué me dijo la Liga Municipal”.

Explicó que la sanción podría venir por parte de la Liga Municipal de Beisbol, además de que ahora tiene la inseguridad de que estas acciones va a afectar a los demás peloteros que utilizan las instalaciones.

“Sí, por mi cuenta sí hay un miedo de que me vayan a parar la liga o que me vayan a hacer daño, en cuestión de que nos vayan a parar y ya no nos dejen jugar o que nos quiten los campos y realmente ese es mi temor y mi inquietud”, manifestó.