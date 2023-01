Leticia inicia 2023 con el pie derecho: Trabajando

HERMOSILLO, Sonora.- Leticia Paz Aguirre abrió su carnicería como cualquier otro día, el segundo del año, en el Mercado Municipal de Hermosillo y fue la única de ese ramo que trabajó.

La dueña, quien trabaja con su hijo, indicó que durante el fin de año hubo muchas ventas en su puesto, especialmente de los ingredientes para hacer pozole.

Paz Aguirre está en ese puesto del Mercado Municipal desde 1990, por lo que en abril de este año cumplirá 33 años ofreciendo cortes de carne en el lugar.

De acuerdo con la encargada de “Carnicería Letty”, una de las razones por las que continúa atendiendo es porque le gusta el ambiente del mercado.

Me gusta mucho la gente, cuando estoy en casa no sé qué hacer, me aburro, por eso prefiero venir aquí a trabajar, aunque luego me regañen mis hijos”, comentó entre risas.