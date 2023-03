"Las instituciones públicas no atienden a pacientes siquiátricos ni les ponen la atención que necesitan”: Familiares

HERMOSILLO, Sonora.- La atención de enfermedades siquiátricas en instituciones públicas no es suficiente para todos ni tiene opciones de tratamiento ideales para todos los pacientes, señalaron personas afectadas por este tipo de padecimientos y sus familiares.

Las instituciones públicas no atienden a estos pacientes ni les ponen la atención que necesitan”, aseveró Alejandra Díaz, quien se ha manifestado en diferentes ocasiones por el desabasto de medicamentos, “cuando yo llevé a mi hijo al IMSS, porque le dio un ataque de sicosis no me lo quisieron atender y me dijeron que se veía normal.