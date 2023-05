La panadería la Gloria en Hermosillo, continúa tradición familiar, con sus conchitas de colores

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace más de 41 años, la Panadería Gloria, ubicada en la colonia Jesús García ha sido conocida por el sabor de su pan, en especial de las conchitas de colores, tan populares que van desde colonias alejadas y hacen filas para alcanzar a probarlas.

David García Gálvez, de 57 años, tiene más de tres décadas como panadero y aunque su sueño fue el dedicarse a las ventas, la vejez de su padre hizo que poco a poco se involucrara más con el oficio.

“Le ayudaba, no siempre, por temporadas le ayudaba pero ya después se hizo mayor mi papá y empecé a meterme más aquí, mi idea no era ser panadero pero me quedé, a mí me gustaba mucho ser agente de ventas”, contó.

A pesar de ello no se arrepiente de haberse dedicado a la panadería.

Con el tiempo le empecé a agarrar cariño a esto. Hay veces que se me termina muy temprano y me dicen que bueno que se acabó, pero a aveces me siento mal por la gente que no alcanzó, siento que les quedé mal y me mortifico, pero hacemos hasta donde nos alcance”, dijo.

Desde las 09:00 horas, él y su familia inician con la elaboración de las conchitas, pan de leche, cochitos y diversas piezas tradicionales.

Una vez lista la masa, calienta el horno por más una hora y después lo apaga para poner a hornear el pan, en la primera tanda tarda el pan en cocerse cerca de seis minutos, en la segunda doce minutos y así sucesivamente.

Relató que la idea de conchitas fue idea de un sobrino, aunque al principio no eran las más vendidas con el tiempo se hicieron más populares hasta que a David se les ocurrió ponerles un poco de color.

“Empecé a meter colores y al inicio la gente se extrañaba pero ahora dicen que están más buenas que las grandes pero son las mismas, el mismo proceso y la misma masa”, mencionó.

Durante la temporada alta él y su familia hacen cerca de un 60% más de producto, es decir de 600 panes que hacen al día alcanzan casi las mil conchitas.

“Con la lluvia hay otro repunte aquí nomás se nubla o empieza a chispear y se deja venir la gente, aunque tambien si está haciendo mucho calor”, comentó entre risas.

“Las conchitas es lo que más hacemos, siento que la gente prefiere las conchas en esta presentación, pero cuando empezamos a hacer la concha chica y empezó a tener buena aceptación se empezó a vender más que la grande”.

Mucha gente dice que prefieren la concha chica para cuidarse, porque dicen: ‘Me como una concha chica y ya no peco tanto’, pero otros dicen que como están chiquitas en vez de comerse una grande mejor se comen tres chiquitas, pero la concha chica y más de color le gusta más a los niños”.

Conchitas de color verde, azul, rosa, amarilla, café, blanca y morada, esta última con esencia de uva han sido un éxito al ser buscadas de colonias alejadas del sector como Nuevo Hermosillo, Los Ángeles y Puerta Real.

La elaboración de las conchitas es 100% artesanal y en ella colabora toda la familia.

SATISFACCIÓN

A pesar de que los clientes le dicen que las conchitas de la Panadería Gloria son las mejores, para David no hay mejor halago que quienes conocieron a su papá y a su abuelo, también panaderos, le digan que ya los ha alcanzado.

Para él es importante continuar con la forma tradicional de hacer pan, sin máquinas ni aditivos o conservadores, ya que considera que le quitan el sabor a los ingredientes como el azúcar o la mantequilla

Sí salen muy esponjosos pero nosotros queremos hacer la receta que manejaba mi abuelo y mi papá”, manifestó.

Su abuelo en los años sesenta tuvo una panadería llamada El Buen Gusto, en la colonia 5 de Mayo y su padre puso otra panadería, La Chiquita a 60 metros de la otra.

“Mi papá desde muy chico trabajó de panadero en muchos lugares y ya por último se estableció aquí en Hermosillo y ya se vino mi abuelo de Guadalajara y mi papá puso la panadería a mi abuelo y empezó a trabajar con él”, relató.

Para David, ahora la elaboración de pan es su vida, la cual disfruta al final de la jornada con una buena taza de café y una conchita.