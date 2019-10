La música lo ayuda a cumplir sus sueños

HERMOSILLO.- Al ver que la beca de mil 200 pesos mensuales no le iba a alcanzar para pagar la renta, Rubén Antonio Cuevas López, de 22 años, decidió hacer una inversión y comprarse una guitarra.

Estudia la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora y con las ganancias que obtiene al cantar en camiones o fiestas se apoya para la compra de material escolar.

"Es muy curioso porque cuando me llegó la beca, esa que te platico, que todavía la tengo, gracias a Dios, me llegó como mil 200 pesos, no tenía trabajo, no tenía ingresos de nada, batallaba machín, mucho, entonces me decidí por comprar una guitarra", recuerda.

El detalle es que él ni siquiera sabía tocarla y es aquí donde se demuestra lo cierto de ese dicho: "Hace más el que quiere, que el que puede", porque en un mes aprendió auxiliado con tutoriales de YouTube y con la ayuda de un buen amigo.

HASTA LO ABRAZAN

"Me vine a estudiar y ahorita ya estoy en el noveno semestre, a la mejor me aviento uno más por unas materias que se me atrasaron, no por reprobar, pero me daba de baja para no perder la beca", relata.

Los momentos de abrazos o felicitaciones por parte de la gente de los camiones, Rubén Antonio los atesora en su corazón porque esos detalles no los compra el dinero.

Indica que actualmente está más establecido y gracias a la música se hizo de un amigo que le prestó un cuarto donde no paga alquiler.

Es originario de Naco, a un costado de Agua Prieta, y vino a Hermosillo a cumplir su sueño de obtener el título de licenciado de Derecho, ejercer la carrera y poder ayudar a su mamá que vive en ese municipio fronterizo.