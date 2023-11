La música ha sido guía de vida para “Gaspior”

HERMOSILLO, Sonora.- La música ha sido para Gaspar Madrigal, cuyo nombre artístico es “Gaspior”, la ruta que ha guiado su vida prácticamente desde que nació, y ha sido su constancia y dedicación lo que le permitió lograr ser un reconocido cantautor.

“Desde que tenía uso de razón, a los 3 o 4 años, yo sabía que tenía ritmo y mucha habilidad para el percusivo, el tocar cosas con mis manos, con cucharas, con palitos, todo eso, ahí sentí que tenía el sentido del tiempo y del ritmo.

Podía ejecutar ritmos que de alguna manera eran complicados para un niño de 3 o 4 años, y yo lo lograba con mis manos o palos que encontraba, y obviamente yo sentía que tocaba batería tocando cazuelas y tambos en mi pueblo”, agregó.

Lamentablemente, expresó, su mamá estuvo en contra de que él se dedicara a la música, y desde pequeño le hizo saber que no estaba de acuerdo con que tomara ese camino.

“Mi mamá y mi tío fueron los primeros que se dieron cuenta de mi talento musical, pero curiosamente fueron los primeros que me dijeron que no querían que fuera músico, y ese fue mi primer estrellón que me pegué”, contó.

Así que empezó a ensayar a escondidas de su mamá y su tío. En la adolescencia tocó por primera vez una guitarra, cuando un amigo lo invitó a su casa y le prestó el instrumento de su papá para que pudiera ensayar.

Aunque no recuerda cuál fue la primera canción que tocó en ese momento, está convencido de que fue algo de Los Tigres del Norte o Vicente Fernández, ya que eran los artistas favoritos de la familia de su amigo, pero su carrera fue influenciada por muchos estilos musicales.

Aunque su mamá y su tío no querían que fuera músico a través de ellos aprendió a amar la música mexicana en todos los estilos.

Hizo sus pininos en la música con una guitarra prestada.

Cuando por accidente escuchó a Silvio Rodríguez se dio cuenta de matices, mensajes, ritmos y colores, y comenzó a tener una obsesión por descubrir más.

A través de esa búsqueda de nuevos sonidos y estilos musicales, es que “Gaspior” descubrió el country, reggae, soul, y otros que formaron su identidad musical.

Country, rock, heavy metal, música clásica, infantil, no tengo prejuicios musicales, todo influyó en la formación del ‘Gaspior’, y creo que toda la música tiene algo que decir, y algo que aportar”, comentó.

“Soy fan del ballenato colombiano, huapango huasteco, jaranero, violines, soy una licuadora donde echaron muchos estilos y tipos de música y en ese licuado salió el ‘Gaspior’, por eso el proyecto está lleno de eso, de huapango, de reggae, de soul, de blues, country, blue grass, sones cubanos.

Cuando entró a la universidad a estudiar Radiología se mudó a Chihuahua y empezó a hacer música de manera más profesional.

Para ese momento ya componía canciones, pero debido a que todo lo hacía a escondidas de su mamá, nunca había sentido la seguridad suficiente para cantarlas.

Solicitó trabajo en un café y ahí se atrevió por primera vez a cantar sus propias canciones, y el público las recibió tan bien, que se dio cuenta de que debía empezar a tener más confianza en él mismo.

Su repertorio incluía de todo un poco y mezclaba una o dos canciones suyas, pero fue tal el éxito con su música que le pedían sus canciones.

Ahora ya con más de 30 años como músico, Gaspior se siente contento de ver que hay más gente que conoce su trabajo, reconoce su música.

Todo lo que hago me encanta, si estoy detrás de una consola, si estoy tocando en una presentación, si estoy de radiólogo, el tema de la familia es muy importante para mí, si pudiera explicarlo diría que es como una pizza perfecta y cada cosa es una rebanada”, expresó, “si quitara alguna la pizza no estaría completa y no sería igual”.