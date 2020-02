La alberca es su medicina

HERMOSILLO, Sonora.- Tal vez si no hubiera presentado un cuadro asmático, Axel Leticia Moreno Camacho jamás hubiera experimentado la natación, y no estaría convertida en una de las jóvenes más prometedoras en esta disciplina.

Al presentar esta complicación de salud, sus padres decidieron que practicar deporte sería una salida terapéutica a su problema, pero jamás se imaginaron que se crearía un vínculo entre la entonces niña y la alberca.

"A los 5 años entré, primeramente porque tenía un cuadro asmático, entonces fue por salud, y luego salí un año y cuando regresé entré al club Delfines ya para no dejar de nadar", comentó.

Después se dio cuenta que tenía aptitudes especiales para nadar y para estar en competencias importantes, por lo que centró todos sus esfuerzos en ir creciendo en este deporte.

"Me gustó mucho cómo se sentía nadar y me di cuenta que me iba bien en ese deporte, todos los beneficios que tenía en mi cuerpo, que de una forma u otra cambió mi forma de vida.

"No tenía tan avanzado el asma, entonces se me quitó aproximadamente al año que comencé a practicarlo toda la semana", rememoró.

Después de esto, vino una pequeña pausa por las cuestiones climáticas y el frio que se presentó en Hermosillo en ese año, pero no tardó en regresar para darse cuenta que ya no quería volver a despegarse.

Fue poco tiempo después cuando llegó su primera competencia importante en su todavía corta carrera, en la cual le quedó claro que tenía que seguir entrenando a tope para que los resultados empezaran a mejorar.

"Mi primera competencia que me marcó fue cuando tenía como 7 años, y fue la que gané mi primer trofeo, y me di cuenta que sí podía competir con personas que también eran buenas y también les podía ganar", explicó.

Si de momentos agradables se trata, el 2018 le dejó el que tal vez sea el momento más importante para ella, se trata del Grand Prix de Natación de ese año donde le tocó subir al podio en diversas ocasiones.

"Mi mejor competencia fue en el campeonato Grand Prix en Veracruz y gané mis primeras medallas a nivel nacional.

"Ya las esperaba (las medallas) porque la preparación que tuve para esa competencia fue muy dura, los entrenamientos y todo lo que tuve que hacer, y ya iba con expectativas de subirme al podio", afirmó.

El hecho de tener actuaciones buenas en algunas competencias no es suficiente para los deportistas de alto rendimiento, y en el caso de Moreno Camacho, hubo desilusiones.

"El año pasado, antes de ir a la Olimpiada Nacional tuve un problema y no pude competir y ahí iba con todas las expectativas de ganar una medalla. Al principio fue duro y difícil porque ya no tenía ganas de seguir", recordó.

Sin embargo, la ayuda de su entrenador y el hecho de saber que todavía le quedaban muchos años y muchas competencias para seguir engrandeciendo su trayectoria, la tienen enfocada al 100% en ser mejor día con día.