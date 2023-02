La Hermosillense Livier Gómez vive un amor que trasciende culturas

La pasión por Corea del Sur se apoderó de Livier Gómez Martínez desde antes de que la cultura de entretenimiento del país asiático explotara en Occidente y desde antes de ser una de las alumnas más destacadas de la Licenciatura en Derecho de su generación en la Universidad de Sonora.

Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la ciudad de Universidad de Kyonggi, ubicada en la provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur, la joven desconocía que, involuntariamente, había sellado su destino al lado de su ahora esposo, apodado como “el tío” por los admiradores del canal de Youtube de la hermosillense.

A un año de terminar mi doctorado me lo presentaron, a través de mensajes de texto, y a los tres días me invitó a salir a comer y desde entonces no nos separamos”, señaló, “no sabía que iba a encontrar a alguien que sin importar la nacionalidad podría compartir mi vida”.