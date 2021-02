Juntos en la salud y la enfermedad: Él perdió sus piernas y ella tuvo una embolia

HERMOSILLO, Sonora.- Don Raúl Rodríguez Silva y Carmen Bracamontes Hernández, no tuvieron ceremonia religiosa donde hicieran los votos matrimoniales, pero han cumplido cabalmente: “En la salud como en la enfermedad”.

Hace 7 años ella tuvo una embolia cerebral y depende totalmente de su esposo a quien le amputaron las piernas por problemas de circulación.

Se conocieron cuando tenían 17 años y un año después se casaron, su amor no fue el de primera vista porque Don Raúl pretendía a la prima de

Carmen, pero el trato y la forma intrépida de la mujer vaquera conquistaron el corazón del entonces chofer de camiones.

“Nosotros éramos muy unidos, cada año hacíamos un viaje en familia, pero todo cambió con la enfermedad, yo

me encargo de ella completamente desde cambiarla de ropa y pañales, darle de comer y estar al pendiente de las medicinas”, comenta Rodríguez Silva, de 66 años de edad.

SE TRANSFORMA SU VIDA

Don Raúl cuenta que su vida se transformó cuando su esposa quedó postrada en una cama, ya que él era muy inquieto en su trabajo de chofer de dompes y tuvo que convertirse en el encargado de la casa.

Pero eso sólo era el principio del camino, pues a los dos años de cuidarla perdió una pierna por problemas genéticos de circulación y después le amputaron la otra.

“Esto es lo que nos tocó vivir y no hay que agüitarse, yo recuerdo que ella me cuidó cuando me enfermé del corazón ahora me toca a mí, uno se tiene que adaptar”, expresa don Raúl .

Ahora parte de adaptarse a esta nueva vida consistió en que acondicionó una camioneta, en la cual vende dulces por la calle 12 de Octubre y Ley Federal de Trabajo y así puede obtener un ingreso para salir adelante.

APOYO DE LA HIJA

El matrimonio tiene 48 años de casados, 5 hijos, 13 nietos y 2 bisnietas y es la hija quien ayuda dos veces por semana al vendedor.

“Cuando me entregaron a mi esposa no se movía, no hablaba, pero he visto muchos adelantos ya logra estar sentada, balbucea algunas palabras, yo aquí voy a seguir con ella”, puntualiza Rodríguez Silva.

Él con hechos demuestra que el amor verdadero no sólo es romanticismo y palabras bonitas, sino una entrega total a su cónyuge sin importar las circunstancias por las que estén pasando.

Si desea apoyarlo puede acudir a la calle 12 de Octubre y Ley Federal de Trabajo, donde vende dulces de 08:00 a 11:30 horas o marcar al 66-21- 26-70-41.