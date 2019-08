Jóvenes pitahayeras reciben el apoyo de hermosillenses

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de darse a conocer la historia de las hermanas Edith y Litzi Borbón Enríquez, quienes trabajan en la venta de pitahayas para comprarse sus útiles escolares, hay quienes ya se acercaron para obsequiarles algunos artículos.



EL IMPARCIAL publicó hace unos días la historia de las dos hermanas originarias de Carbó quienes madrugan para venir a Hermosillo y vender las pitahayas que su padre recolecta.



Los comentarios en las redes sociales fueron: "Qué ejemplo, admirables", por el usuario Juan Carlos Ocaña.



"No soy sonorense, pero es un orgullo lo que estás mujeres hacen", escribió Vicente Mundo Mundo.



Litzy comentó que ya se les acercaron algunas personas para preguntarles qué útiles les hacen falta para el regreso a clases.



"Otra muchacha ha venido a buscarnos, pero no nos han encontrado, le dieron mi número y me marcó y me dijo que también nos quería ayudar", manifestó.



La joven que está a punto de empezar sus estudios de Ingeniería en Biomédica en la Universidad Estatal de Sonora comentó que todavía ocupan una calculadora, porque los cuadernos, las plumas y mochila ya les regalaron.



Las hermanas Borbón Enríquez expresaron su agradecimiento para quienes se han acercado a ayudarles.