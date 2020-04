José teme contagiar a su familia pero debe trabajar

HERMOSILLO, Sonora.- Con temor a contagiarse y contagiar a su familia, José Guadalupe Martinez acude a diario a realizar su trabajo como despachador de gasolina para poder llevar sustento a su esposa e hijos durante esta contingencia.

El hombre de 49 años dijo nunca haberse imaginado vivir situaciones como las que actualmente pasan en el mundo y aseguró cada día intenta ser más cuidadoso con sus acciones para cuidarse él, a su familia y a todas las personas que atiende.

“Mis hijos y mi esposa me dicen que me cuide y me enseñaron las medidas que debo tomar para no contagiarme de coronavirus”, comentó.

“Antes ni me fijaba y ahora cada vez que cobró dinero me lavo las manos, me hecho gel y me froto los 20 segundos que te recomiendan, para no contagiarse uno y sobre todo no llevar el virus a la casa”, expresó.

También al llegar a su hogar, José se cambia en el patio y se mete directo a bañar para no exponer a su familia, ya que el temor a contaminarse está siempre latente.

“Si da miedo, como quiera uno no puede sentirse que no le va a pasar, porque ya hay casos, pero aún así sabemos que la responsabilidad de uno es estar acá para cumplir con su familia y también con la empresa que nos necesita”, expuso.

José aseguró que hasta hoy ha visto el movimiento en las calles aún muy concurrido y pidió a la ciudadanía que se quede en casa para que levanten mas rápido la cuarentena y la gente pueda volver a sus rutinas como antes.