Invirtió para hacer artesanías y no ha vendido nada

HERMOSILLO, Sonora.- La pasada temporada de Semana Santa la esperaba con ansias Lucita Cruz Pérez para vender sus artesanías oaxaqueñas en las cuales había invertido todos sus ahorros, pero debido a la pandemia por Covid-19 se quedó con toda la mercancía y sin dinero.



Ella es parte de la comunidad oaxaqueña que vive en la colonia Café Combate y por fuera de su casa ha montado una carpa donde exhibe sus productos para vender o cambiar por despensa.

Explicó que padece de diabetes y es población vulnerable ante el nuevo coronavirus, enfermarse no es una opción para ella porque tiene a su cargo cuatro hijos que en los últimos días han tenido que comer sólo sopa.



“Ellos se sienten mal porque quieren mango, leche, y les digo que no hay dinero porque no trabajo, porque estoy enferma y no puedo salir porque si salgo a la calle y me contagio, me voy al hospital y ustedes van a llorar por mí”, explicó.



Desde hace dos semanas no ha seguido con el tratamiento de diabetes porque le hacen falta las pastillas y no se quiere arriesgar a salir porque sabe que el contagio de coronavirus en su cuerpo puede quitarle la vida.



El medicamento que ocupa es Amaryl XM Glimepirida/Metformina 4mg/850mg en tableta.

DÍA DEL NIÑO DIFERENTE

Lucita siempre ha sido espléndida con sus hijos en la celebración del Día del Niño al comprarles ropa, calzado y elaborarles una rica comida, pero mañana puede ser la excepción por la crisis que hay debido a la contingencia por el coronavirus.

“Ellos ya están acostumbrados para festejar todo lo que es del Día del Niño y mis hijos quieren eso les pido de favor que lo que nazca de corazón que sea despensa o comprarme algo para comprarles yo misma algo a mis hijos o darles regalo a mis hijos”, contó.



Entre las mercancías que está dispuesta a cambiar por leche, fruta, pañales, artículos de despensa y granos están las pulseras, collares, aretes, bolsas, mochilas y porta botes.



Para mayor información puede acudir a Puerta Vallarta, esquina con Ocotlán, en la colonia Café Combate y el teléfono es el 66 22 98 66 69 con Lucita.