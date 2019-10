Investigan si hay negligencia por caída de hombre en socavón

HERMOSILLO.- La Contraloría Municipal abrió un expediente para determinar si hay negligencia o algún tipo de responsabilidad por la presunta caída de un hombre en un socavón el pasado lunes en la colonia Sonacer, informó Alfredo Nicolás Gómez Sarabia.

“Para fincar las responsabilidades será compromiso de las áreas jurídicas quienes deban determinarlo”, subrayó el titular de Agua de Hermosillo.

Para el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras, el organismo operador del agua y la Comuna tienen una responsabilidad civil con los familiares, por lo que tendrían que “reparar el daño” a los allegados de la persona que pudo haber fallecido.

Gómez Sarabia solamente dijo que serán los abogados los que determinen y precisen el tipo de responsabilidad.

Se dio a conocer que se intensificaría la búsqueda de la persona que presuntamente cayó al socavón.

Exigen familiares agilizar búsqueda

Familiares del hombre que desde el lunes pasado se encuentra desaparecido y que se presume es el mismo que cayó en el interior del socavón de la colonia Sonacer, exigen a las autoridades agilicen la búsqueda, ya que hasta hoy van cuatro días sin saber de su paradero.

Cecilia Rodríguez, hermana de Julio Manuel Rodríguez Castro, de 63 años de edad, expresó que no le parece justo que por no haber arreglado un desperfecto vial su hermano cayera al interior de la red de drenaje y exigió que apresuren la búsqueda.

“Queremos que se muevan, que hagan algo, porque a mí no se me hace justo que esté pasando esto… ahora cayó mi hermano y no lo encuentran, y lo que queremos es que se muevan”.

Reconoció la voluntad del Departamento de Bomberos, con quienes la tarde de ayer se reunieron y se les dieron a conocer las acciones que se realizan para la búsqueda, pero sienten que no es suficiente y lo único que quieren es tener el cuerpo de su hermano.