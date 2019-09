Indican comerciantes que el robo ahora es más violento

HERMOSILLO, Sonora.- Ya no son carteristas o personas que practican el robo hormiga, sino ladrones jóvenes que se meten a los negocios, hostigan a las personas y consiguen a toda costa lo que quieren: Efectivo, expresaron los comerciante del Centro de Hermosillo.



Luego de que en meses pasados propietarios de locales comerciales manifestaran su descontento ante la ola de inseguridad a la que se estaban enfrentando, externaron que se siguen presentando actos delincuenciales, pero de manera esporádica.



Isabel Valenzuela, empleada de una tienda dedicada a la venta de accesorios para celular, comentó que la situación se ha calmado un poco, pero al caer la noche es cuando trata de andar con precaución, ya que es cuando podría ser víctima de los delincuentes.



"Pues ya sería en la noche que me toca salir a las 7:00 u 8:00, que es cuando dan los rondines (policías), pero no tan seguido como en el día y andan personas dando vueltas a ver a qué horas cierran y así, y pues a lo mejor a alguien le pueden hacer algo", dijo.



Germán Rodríguez, propietario de una papelería, destacó que las autoridades les han brindado apoyo en cuanto a la vigilancia, pero la inseguridad sigue latente en el primer cuadro de Hermosillo y espera que pronto cambien las cosas.



"La verdad sí hay inseguridad. Las autoridades han hecho bastante por nosotros, estamos muy agradecidos con las personas que están a cargo ahorita, pero lo que más abundan aquí son los rateritos.



"También nosotros tenemos un chat en donde comunicamos ciertas problemáticas que suceden aquí en el Centro", indicó, "porque todos somos vecinos y todos nos echamos la mano y nos cuidamos entre todos".



Ya no hay carteristas



Los comerciantes destacaron que los famosos carteristas de antes o personas que practicaban el "robo hormiga" están extintos en la zona del Centro, ya que la mayoría de los que cometen robos son jóvenes que roban de manera violenta, hostigan a las personas y muchos de ellos aparentan estar en situación de calle.



"Hay muchos jovencitos que se meten a los negocios, hostigan a las gentes y también hay mucho vagabundo que golpea a las mujeres. Ya nos ha tocado detener a uno, nosotros mismos porque le pegó a una señora embarazada", expresó uno de los afectados.



Otros comentaron que abundan las personas que padecen de sus facultades mentales y deambulan día y noche por las calles del Centro y, a pesar de que siempre tratan de ayudarlos brindándoles alimento, responden de manera agresiva, ya que lo único que buscan es dinero para consumir algún tipo de droga y hacen todo para poder conseguirlo.