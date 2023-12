Incendio en la colonia Sahuaro: Rápida intervención evita tragedia

HERMOSILLO.- Un cortocircuito pudo haber provocado un incendio de una vivienda, registrado esta mañana, en la colonia Sahuaro; no hubo personas lesionadas.

El siniestro se registró alrededor de las 12:15 horas, en un domicilio situado en las calles Jalapa, entre Hermanos Talamante y Carlos Balderrama, al Norponiente de Hermosillo.

De acuerdo a los datos recabados en el lugar, uno de los vecinos fue quien se percato de que del interior de la vivienda salía humo y al saber que el morador no se encontraba en la casa, solicitó ayuda al 911.

Minutos después arribaron al lugar elementos de las Policías Estatal y Municipal, así como de Bomberos de Hermosillo quienes tuvieron que realizar maniobras para ingresar al predio y encontrar el lugar afectado.

Foto: Teodoro Borbón

Una vez dentro, los rescatistas descubrieron que en uno de los cuartos es donde se había originado el fuego y había afectado a un sillón y la causa era posiblemente un cortocircuito.

El propietario de la casa habitación no estaba en el lugar y no hubo personas lesionadas, pues no se encontraba nadie en el interior.

También podría interesarte: Se incendia camión frente al Mercado Municipal de Hermosillo; pasajeros alcanzan a evacuar

Los apagafuegos lograron controlar la situación y evitaron que se propagara hacia otra área del inmueble, así como a los domicilios aledaños.