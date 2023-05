Incendio en invasión Guayacán: “(Con) los niños bichis, así salí corriendo", comenta madre de familia afectada

HERMOSILLO, Sonora.- Las seis familias que resultaron afectadas en el incendio que ocurrió en la invasión Guayacán retiraban ayer las cenizas para comenzar a construir, y todavía no recibían apoyo.

El pasado martes alrededor de las 15:00 horas seis casas fueron arrasadas por el fuego y una resultó con daños parciales. Seis de las viviendas estaban habitadas y una deshabitada, de acuerdo al reporte del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

Según testigos el fuego comenzó luego de la discusión de una pareja tras la cual presuntamente el hombre le prendió fuego a la casa de cartón en el interior y las llamas se propagaron a las otras viviendas.

Ayer en la mañana los habitantes de la invasión Guayacán, ubicada en el final Norte del bulevar Olivares retiraban las láminas, aparatos como coolers y barrotes de madera que quedaron hechos cenizas por el incendio.

Sarita Íñigo Moreno, encargada del comedor Niños del Guayacán, comentó que ellos han apoyado con alimento, bebida y café a las personas que se quedaron sin hogar mientras levantan su techo.

“La gente puede apoyar con lo que quiera para la gente y dos hijos, de 3 y 2 años.

“Estaba limpiando mi cuarto y mis hijos se estaban bañando en el tambo y ya fue cuando me gritaron que saliera corriendo con los niños y agarré a los plebes y me salí”, recordó.

Se le quemó la billetera, teléfono celular, ropa y muebles. Explicó que ella estaba sola cuando se dio cuenta del incendio, sacó a sus hijos desnudos de las tinas con agua para ponerlos a salvo y una de las vecinas les regaló ropa interior para que se cubrieran.

No saqué nada, salí descalza los huaraches me los prestaron... los niños bichis, así salí corriendo, no podías estar aquí porque el fuego te quemaba”, relató.