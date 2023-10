IMSS Hermosillo lucha por obtener un acelerador lineal para radioterapia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tendrá un acelerador lineal para radioterapia este año en Hermosillo, ya que debe ser IMSS Nacional quien autorice su adquisición, señaló la delegada de la institución en el Estado, María Lourdes Díaz Espinosa.

“Para que nosotros tengamos ese equipo aquí no los debe autorizar México, pero todavía no nos lo dan.

“Este es un tema que hemos traído en México ya desde hace tiempo, pero no nos han dicho si vamos a tener los aceleradores lineales, es un tema de infraestructura, y que tiene que ver con autorizaciones para el número de aceleradores lineales que existen en cada zona”, dijo.