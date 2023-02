Huevo sube hasta 50%; venden cartera en 110 pesos en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- El precio de la compra y venta de huevo se ha incrementado en hasta un 50% en las últimas semanas, aseguraron comerciantes de Hermosillo, quienes no han visto desabasto; los proveedores ya les advirtieron que el precio podría incrementarse aún más.

Arturo Ornelas Saldívar, propietario de una tienda de abarrotes y dos panaderías, comentó que el precio del huevo se elevó hace aproximadamente dos meses, pero hace alrededor de tres semanas que volvió a aumentar.

Más que todo hace tres semanas aumentó con el precio de Estados Unidos, porque allá una cartera de huevo vale 20 dólares y aquí subió mucho más hace tres semanas o un mes, porque la cartera la tenía a 45 ó 50 pesos, ahorita la tengo en 110”, dijo.

Por tratarse de una tienda de abarrotes, donde los clientes están acostumbrados a comprar huevo por pieza, agregó, cada unidad tenía un precio de 2 pesos, pero con incremento del producto se vende a 4 pesos.

“La escasez no ha estado, pero supuestamente va a subir en estos días. Está muy caro, pero sí hay huevo. (Los proveedores) dicen que hay problemas con los animalitos allá, en las granjas, las gallinas no sé qué problemas tendrán, pero no nos han dicho bien lo que está sucediendo”, apuntó.

Otra de las explicaciones que los proveedores de huevo les dan a sus clientes es que el alza en el producto se debe a la inflación, pero como el huevo es de primera necesidad, no pueden dejar de comprarlo.

Ornelas Saldívar comentó que para poder vender en su tienda, compra media caja de huevo a la semana (seis carteras con 30 unidades), pero para la panadería tienen que comprar hasta tres cajas o en ocasiones un poco más, porque la mayoría del pan lleva huevo.

Crispín Núñez vende carteras de huevo, en el fraccionamiento Villa Verde, en Pueblitos.

ESTRATEGIAS PARA NO AUMENTAR LOS PRODUCTOS

Para evitar subir los precios en la venta del pan, el propietario de la Panadería Ornelas reveló que tiene que buscar proveedores que le den un buen precio, ya que no puede aumentar los precios de su producto, porque los que más lo resienten son los consumidores.

Indicó que cada cartera de huevo se la venden a 90 pesos, pues la caja de huevo con 360 unidades tiene un costo de mil 080 pesos, muy similar a los que se venden en otras tiendas, como la de Jesús Quintanar, quien aseguró que para evitar perder clientes el huevo lo vende al costo.

Diario compro una caja, a veces hasta una y media, y sí se me vende mucho por el precio. El huevo, yo lo doy al costo, no le gano, por eso es que todos los alrededores vienen a comprarme a mí”, afirmó.

El comerciante mencionó que, incluso, dueños de otros abarrotes le compran hasta una caja de huevo, ya que la vende en mil 100 pesos, pero si compran por cartera, tiene un costo de 100 pesos.

En la mayoría de las tiendas de abarrotes el precio por cada unidad de huevo es de entre 3.50 y 4 pesos, pero aseguraron que hay otros negocios que lo venden hasta en 6 pesos por pieza.

Según los comentarios de los abarroteros, el huevo, las tortillas y el pan, es de los artículos que no han dejado de venderse, a pesar de la alza en el precio, pues es de lo que más se come en los hogares, pero compran en menor cantidad.