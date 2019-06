Homero Ríos se vuelve a coronar

HERMOSILLO, Sonora.- Por tercer torneo consecutivo, el conjunto de Homero Ríos no tuvo rival y se adjudicó el tricampeonato de la categoría Juvenil C de la Liga Hermosillo Municipal, tras golear con un 5-1 a Linces en la final del Torneo Clausura 2019.



Después de terminar en lo más alto de la tabla del Grupo 1 en el calendario regular, los ahora tres veces monarcas del certamen refrendaron su juego colectivo en la liguilla, para ponerle la cereza al pastel con la victoria definitiva.



La final fue un enfrentamiento entre el primer y segundo sembrado de ese sector, y tal como fue el antecedente en el rol regular, el triunfo volvió a ser por una ventaja amplia para Homero Ríos.



El primero de los cinco goles no tardó mucho en caer, cuando al minuto 10 Daniel de los Reyes definió de pierna derecha, tras recibir un pase de Alonso Reyes desde el costado.



Al 25’, la diferencia en el marcador se amplió luego de un tiro de esquina con un cabezazo certero de Alejandro Gámez, el campeón de goleo de la categoría, y que mandó el 2-0 al descanso.



10 minutos pasaron después del silbatazo inicial de la segunda mitad para que cayera el tercer tanto con un tiro libre de Brayan Serna y Pedro Gámez se encargó de poner el 4-0 en ese momento.



La escuadra de Linces hizo el del descuento al minuto 25 de ese lapso con un contragolpe; y Daniel Caballero se encargó de poner cifras definitivas después de una jugada colectiva para el quinto de los suyos.