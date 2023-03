Hermosillo: Terminarán obras de la Reforma en semana y media

HERMOSILLO, Sonora.- En una semana y media más estará abierto el último tramo de la calle Reforma, el cual consiste en la avenida Michoacán y avenida José María Mendoza, señaló Astarté Corro Ruiz.

La titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) indicó que debido a la gran presencia de humedad detectada en el subsuelo se tuvo un atraso en los trabajos.

“Si no hay lluvias esperamos que sea en una semana y media más, porque este clima húmedo y frío no nos ayuda mucho para secar el material, entonces esperamos que no haya lluvias para poder cumplir con ese tiempo”, dijo.

No trabajamos un recarpeteo como es el concepto original sino que trabajamos en la pavimentación completa sacando el material que se encuentra húmedo para poder posteriormente construir la estructura de pavimento completa”, explicó.

Corro Ruiz resaltó que el atraso en la entrega de la obra se debe a la humedad en la zona, debido a que las lluvias afectaron severamente los trabajos.

“Esperamos que no haya lluvias para no retrasar más la entrega de esta obra”, dijo, “si nos golpeó mucho el tema de las lluvias que hubo las cuales fueron constantes durante tres días y la última que tuvimos”.

La funcionaria mencionó que durante la semana pasada se llevó a cabo un recorrido con el Colegio de Ingenieros Civiles y docentes de la Universidad de Sonora para explicar los motivos de los retrasos y escuchar opiniones al respecto de la obra.

EN LA JOSÉ CARMELO

Gerardo Towaga Espinoza, titular de Infraestructura de la Cidue detalló que la calle José Carmelo hacia el Norte se trabaja en rellenos y bacheos para arrojar microcarpeta y terminar con ellos esta semana.

El director recordó que el pasado 17 de febrero autoridades de la Cidue anunciaron que la calle quedaría abierta en cuestión de tres semanas más.

El pasado 31 de octubre dio inicio la obra la cual contempla la rehabilitación y mejora de la calle Reforma entre el bulevar Luis Encinas y la avenida José María Mendoza.

En total serán 21 cuadras a intervenir y se realizaron cuatro cruces de concreto hidráulico en las calles Gastón Madrid y Reforma, Zacatecas y Reforma, Veracruz y Reforma y Nayarit y Reforma.

La obra tiene una inversión final de 24.7 millones de pesos, recurso obtenido gracias a la regularización de vehículos extranjeros.