Hermosillo: Reportan casi a diario al 911 a los limpiavidrios

HERMOSILLO, Sonora.- Los limpiavidrios de los principales cruceros de la ciudad son reportados casi a diario al 911 por faltas administrativas, informó José Ángel Román Rodríguez, jefe de la Policía Preventiva de Seguridad Pública de Hermosillo. Las principales faltas que ocasionan son el interferir el libre tráfico vehicular y arrojar objetos a los automovilistas.

“Muchas veces se molestan porque no les dan el dinero los ciudadanos y le avientan con el bote, con el agua, con el limpiavidrio, y esa es una falta administrativa, hay que turnarlos al juez cívico o al área de menor que les corresponde”, declaró.

Cuando reciben reportes de limpiavidrios en un crucero detienen a todos, explicó, aunque no hayan agredido a las personas, ya que entorpecen el libre tránsito lo que es una molestia a terceros.

Los cruceros de Hermosillo con esta problemática son bulevar Kino e Ignacio Soto, Encinas y Rosales, Solidaridad y Colosio, Progreso y Solidaridad.

Una de las principales motivaciones que tienen los limpiavidrios, dijo, es la generosidad del ciudadano que pueden darle hasta 50 pesos de propina lo que a la vez es un problema porque mientras haya quien les dé dinero seguirá esta actividad en los cruceros.

Indicó que ellos atienden estos reportes con mucha cautela y cuidado porque los limpiavidrios cuando observan la llegada de los agentes corren de manera intempestiva entre los vehículos

En caso de que el limpiavidrio sea mayor de edad es turnado al juez cívico, si se le añade que anda bajo los efectos de alguna droga se remite al Departamento de Sicología para ver si la persona aplica para un programa de rehabilitación.

“Si la persona es menor a 12 años, es turnado aquí al área de menores para que se canalice y le dé seguimiento por parte del DIF”.

“Si la persona es mayor de 12 años y menor de 18, se encarga también el departamento de la unidad de menores que les fija su sanción y los pone en un programa de limpieza y de estudiar, pinturas, deporte, diferentes programas”, contó.

Ricardo “N.”, de 27 años, un joven que se ha dedicado a ser limpiavidrios desde hace cuatro años, reconoce que tiene compañeros que se comportan de manera agresiva con los automovilistas, pero hay otros como él que han hallado en este trabajo un ingreso familiar.

Si a mí no me quieren dar dinero yo no me molesto, hay morros que sí se molestan, le tiran con la botella o le echan los morros a ellos”, comentó.