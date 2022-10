Hermosillo: Pueblitos necesita más señalización

HERMOSILLO, Sonora.- Más que una colonia, Pueblitos es el área que comprende quince cerradas, la mayoría de ellas con el distintivo “pueblo” en su nomenclatura.

Ubicada a un kilómetro y 800 metros del bulevar Progreso, Pueblitos enfrenta problemas que van desde la condición de sus calles hasta la falta de señalizaciones viales.

Largas porciones de la colonia permanecen cubiertas por maleza debido a las lluvias de la temporada pasada y las fallas en la infraestructura hídrica y lumínica son quejas frecuentes.

Noé Hernández Linares, vendedor en el cruce del bulevar Solidaridad y el bulevar Pueblo Nuevo, señaló que los accidentes vehiculares son muy frecuentes en esta zona de la colonia.

De acuerdo con el comerciante, los vecinos han manifestado la necesidad de colocar un semáforo para evitar este tipo de situaciones, pues se han presentado más de un accidente por día.

Ha habido hasta dos accidentes al día, por eso está peligroso, el otro día venía un chavo en una moto y se le cruzó otro carro y le pegó, gracias a Dios no me han tocado ver muertos”, explicó.

Martín Quijada Coronado, llantero del sector, señaló estos choques se producen en parte debido a que los conductores intentan sacarle la vuelta a los baches en el bulevar Solidaridad.

La vecina Carmelita Moroyoqui Gálvez llevaba a sus nietos cuando intentó cruzar el bulevar Agustín F. Zamora y, debido a la cantidad de maleza creciendo dentro del camellón, prefirió no adentrarse.

La mujer comentó que ella y los cuatro niños a su cargo tuvieron que caminar sobre la orilla de la calle, a merced de cualquier carro que pudiera pasar, para no tener que adentrarse en la hierba alta.

Cuando me crucé para llegar al camellón, la niña me dijo ‘mamá, no vamos a pasar por ahí, hay muchas ramas’, y sí es cierto, hasta nos puede salir una culebra, y pues mejor nos fuimos por la orilla”, comentó.