Hermosillo: Padres de familia toman escuela primaria en California Residencial, exigen un conserje

HERMOSILLO, Sonora.- Por falta de personal de intendencia en la Escuela Primaria Nueva Creación California Residencial, padres de familia tomaron las instalaciones y manifestaron su descontento ante las autoridades, quienes al parecer, ya les dieron solución.

Desde las 06:00 joras de hoy, la escuela situada en las calles Peñaflor y Gaspar Luken, al Norponiente de Hermosillo, fue tomada por un grupo de padres que aseguraron que desde que inició el ciclo escolar no había conserje.

Surisaday Sauceda, madre de familia, aseguró que estaban enterados de que no había personal de intendencia porque la persona que estaba destinada a la escuela se ausentó por motivos de salud, pero las autoridades ya no enviaron a otro conserje y las instalaciones estaban sucias, especialmente los baños, y temían por la salud de los niños.

Apenas nos vamos enterando de que no había intendente desde que inició el ciclo escolar, y de mi parte, mi niña se me enfermó del estómago, se puso bastante grave. Yo no digo que haya sido por la escuela, pero tampoco lo descarto", dijo.