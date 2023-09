Hermosillo: Maqueador de muebles, oficio que sigue vigente

HERMOSILLO, Sonora.- Durante tres décadas, José Cruz se ha dedicado al maqueo de muebles, oficio que aprendió a dominar por mera casualidad al pasar frente a talleres de acabado de madera en su adolescencia.

El hombre, de 47 años de edad, admitió que no nació de una pasión oculta por la madera ni entusiasmo por conocer los secretos del adornado de muebles, sino que simplemente estuvo en el lugar y momento adecuados.

Ni yo supe cómo llegué a este oficio”, expresó entre risas, “iba a los talleres de repente y me quedaba viendo y poco a poco me fueron involucrando.

“Ya me conocían, y con el permiso del encargado, cuando uno de los trabajadores faltaba me daban indicaciones y de repente cuando me di cuenta ya maqueaba”.

El maqueo es una técnica usada para decorar y proteger la superficie de la madera, la cual se usa para lijar, pintar y resanar muebles como puertas, las cuales pueden tardar hasta tres días para quedar completas.

Te puede interesar: Hermosillo: Don Julio le saca brillo a la vida como todo buen bolero

HAY MUCHOS TALLERES

Este oficio no está en vías de desaparecer, recalcó Cruz, pues asegura que quedan muchos talleres en la ciudad, donde se trabaja la madera para darle un acabado estético y siempre hay espacio para quienes deseen prepararse.

“No creo que sea un oficio que se está perdiendo, cualquier persona que quiera saber de esto puede llegar a un taller para que le den indicaciones, en tanto quiera aprender”, afirmó.

El mayor halago que ha recibido sobre su oficio, resaltó, ha sido que su hijo, de 12 años de edad, le haya dicho que cuando sea grande se dedicará al mismo trabajo que realiza él.

Aunque Cruz tomó escéptico el sueño de su hijo, debido a que es común que los adolescentes cambien de parecer sobre sus propósitos, el recordar ese momento trajo una sonrisa a su rostro.

Él dice que cuando esté más grande quiere hacer lo que yo hago, pero luego cambian de parecer”, manifestó, “pero el que piense bien de lo que hago es bueno, ya veremos si quiere que le enseñe”.

El maqueador de muebles ve su trabajo que realiza a diario en el taller ubicado en avenida San Luis Potosí, entre las calles Guerrero y Enrique García Sánchez, en la colonia Centro, como la vida.

“Para obtener el mejor aspecto de algo, es necesario resanar y trabajar en los detalles”, dijo Cruz.