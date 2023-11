Hermosillo: Madre e hija emprenden con repostería hacen lo que más les gusta ¡Pasteles y postres!

HERMOSILLO, Sonora.- Silvana Morales Banuet formó el emprendimiento Pasteles y Postres @B junto a su mamá, ya que hornear y decorar repostería es parte de las actividades favoritas de ambas, y desean también hacer de esto un negocio familiar en el futuro.

Este es un emprendimiento mío y de mi mamá, se llama Pasteles y Postres @B por Banuett, porque mi mamá empezó a hacer pasteles desde 1985 y ella me enseñó todo lo que sé sobre eso.

“Vendemos galletas de mantequilla decorada, munchies de chocolate y Oreo, pasteles de calabaza, pasteles de zanahoria.

“Brownies con diferentes tipos de semillas y nueces, entonces hay mucha variedad para todos los gustos y todo a precios accesibles”, comentó la estudiante de Negocios y Comercio Internacional.

Silvana cursa el séptimo semestre de la carrera, y su deseo es que al graduarse pueda usar sus conocimientos para establecer su empresa y rentar un local para vender sus productos.

Resaltó que para ella emprender ha sido su sueño más anhelado, sobre todo si puede hacerlo junto a su mamá, quien ha sido su inspiración en todo lo que hace.

Mi mamá es quien me apoya en todo, me enseñó a hornear desde los 10 (años) más o menos, me dice por dónde hacerle, qué hacer, entonces sí nos ilusiona mucho a ambas lograr este proyecto”, expuso.