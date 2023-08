VIDEO | Hermosillo: Jhosep lucha contra el cáncer con sus donitas “espaciales” ¡Vámos a apoyarlo!

HERMOSILLO, Sonora.- Para poder solventar los gastos alrededor del tratamiento de leucemia de Jhosep Alexander, de 9 años, él y su mamá venden donitas “espaciales”.

Manuelita “Chikiz” Vásquez es la madre de Jhosep, a quien hace nueve meses diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y lleva tratamiento en el HIES.

Aunque el tratamiento y la mayoría de medicamentos no tienen costo, hay gastos que surgen de imprevisto, por lo que “Chikiz” y Jhosep comenzaron la venta de donitas y otros dulces.

Somos de Ures y rentamos aquí, vivíamos al Sur y allá teníamos trabajo, pero con lo del tratamiento nos vinimos para el Norte, son más caras las rentas y por eso decidí hacer esto para ayudarnos y tener un guardadito por lo que se vaya a ofrecer”, comentó Manuelita.

UNAS DONITAS DE OTRO MUNDO

Las donitas “espaciales” deben su nombre gracias a Jhosep, quien sueña con ser astronauta cuando sea grande y motivó a su mamá para comenzar con la “vendimia”.

“Empezó a decir ‘vamos afuera del HIES a vender’, él es el que le encanta andar en la ‘vendimia’, dice él, gracias a Dios sí hemos recibido apoyo, la verdad no me esperaba. El primer me día decía ‘con que vendamos 100 pesos’, pero sí vendimos más”, dijo.

El fin de semana pasado se colocaron a las afueras de una tienda ubicada en López Portillo e Israel González, y estarán colocándose cuando su tiempo y las fuerzas le permitan, mencionó.

Chikiz comentó que estas actividades y algunas rifas, son no sólo para ayudarse, sino para salir de la rutina y olvidarse un poco del difícil tratamiento.

Mi nombre es Jhosep Alexander y vendo pastelitos, donitas, pepihuates, gomitas. Los pastelitos (son los que más le van a gustar) porque están muy ricos”, comentó el pequeño.