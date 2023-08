Hermosillo: Donar sangre y plaquetas es un privilegio para David

HERMOSILLO, Sonora.- David Hurtado Inzunza es donador voluntario de sangre desde hace 5 años, y por primera vez decidió donar plaquetas para un paciente a punto de recibir un trasplante, su deseo es poder ayudar a más personas a través de esta acción, y hacerlo de forma rutinaria.

He donado sangre ya algunas veces, con esta es la quinta vez, pero la primera que voy a donar plaquetas.

“Me gustaría seguir de manera voluntaria, para conocidos o gente que lo necesite; antes de la pandemia donaba una vez al año, pero después lo pausé por precaución, ahora quiero retomarlo, sobre todo con las plaquetas, porque me dijeron que podía ser cada 15 días”, compartió.

A los 19 años David donó por primera vez, y en todas las ocasiones que lo han evaluado ha sido apto para ser donador.

Para él, esto significa todo un privilegio, porque es consciente que no todos pueden ser donadores.

“Las cinco veces que he venido a donar, las cinco veces he podido; sé que a mucha gente la rechazan, o que presentan algo que le impide donar, entonces me siento muy contento por eso.

“Me gusta pensar que es que tengo un estilo de vida saludable, que trato de comer bien, no ingiero alcohol, no consumo drogas ni tabaco, eso ayuda un montón, es la mayor parte, de hecho, y no he presentado ninguna enfermedad cuando me toca venir”, explicó.

Para David, más gente debería sumarse a la donación de sangre, ya que es un proceso que no lleva más de 15 minutos, cuando se trata de sangre, o una hora si es de plaquetas.

Sí creo que la donación debería ser difundida aún más”, consideró, “y si más personas se animan a donar, es mejor, por supuesto, ya que es una ayuda muy grande para quien lo necesita”.

LLAMAN A DONAR PLAQUETAS

Mirna Ivón Ayala López, química del Centro de Transfusión Sanguínea, explicó que la donación de plaquetas se hace por medio de una máquina especial, la cual extrae la sangre del donador, separa las plaquetas, y devuelve la sangre de nuevo, para que la persona no se descompense.

Esto permite que no haya efectos secundarios, el donador pueda recuperarse más rápido, y la donación sea más efectiva.

La máquina extrae la sangre del donador y a diferencia de la donación de sangre normal, esta máquina trabaja con presiones, extrae la sangre, se va a una centrífuga que tiene dentro trabajando, separa las plaquetas, y regresa la plasma y sangre al donador.

“Esto evita que el donador pierda tanto volumen, y sea menos probable que un donador de plaquetas se sienta mal, ya que concentrado eritrocitario no pierde”, explicó.

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL?

Lo complejo de conseguir donadores de plaquetas y que tenga una vena adecuada, porque la máquina debe poder extraer la sangre, y luego retornarla, por ello la aguja no puede ser igual a la de una extracción de sangre normal.

“Lo primordial es la vena, tienen que tener una vena bastante gruesa, lo más lineal posible, y descartar que con la presión no se vaya a reventar, porque si pasa esto, el pacientito se infiltra y es muy doloroso.

Lo otro es el conteo de plaquetas, en algunos hospitales piden arriba de 200, en otros de 250 mil, y que el donador tenga el tiempo, porque el proceso dura desde una hora, a una hora y media”, detalló.

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea sólo recibe donadores voluntarios, ya que de esta manera no tienen que hacer filas, ni esperar por mucho tiempo.

Donar plaquetas es donar vida, afirmó, pues cada unidad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

David Hurtado Inzunza y Mirna Ivón Ayala López, química del Centro de Transfusión Sanguínea, durante el proceso de donación de las plaquetas.

DONADORES VOLUNTARIOS

Actualmente las personas pueden donar sangre, de manera voluntaria, en un lapso no mayor a una hora, a través del Centro de Transfusión Sanguínea, ubicado en el antiguo Hospital General del Estado.

Para una cita, pueden comunicarse al teléfono 66-2213-09-28, y pedir información y horarios para el proceso.

DATOS IMPORTANTES