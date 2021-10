Hermosillo: Concluye Pedro Ortega labor como rector de UES

HERMOSILLO, Sonora.- Después de dos años al frente de la Universidad Estatal de Sonora (UES), el doctor Pedro Ortega Romero comunicó la conclusión de su labor con un mensaje de despedida.

“Las instituciones permanecen, las personas pasan, siempre he sido congruente; por ello desde que me honraron con el nombramiento de rector, sabía que mi tiempo era finito en el cargo y hoy me toca despedirme”, destacó Ortega Romero.

A través de un comunicado, recordó que fue el sábado 28 de septiembre del 2019 cuando fue nombrado rector de la UES, en una ceremonia solemne, donde prometió buscar que la universidad transitará hacia el futuro, con solidez y pertinencia, apoyando cotidianamente la formación de mejores ciudadanos.

¿Puede una persona sentirse totalmente cautivada por una institución en tan solo dos años?, Por supuesto que sí. Y no es estrictamente por el tiempo, sino por las circunstancias que rodearon a ese lapso”, expuso.

Destacó que unos meses después asumir el cargo enfrentaría desde su cargo un reto tan imponente e importante como lo es la contingencia por Covid-19 y se ha podido enfrentar con el apoyo del equipo académico y todo el personal.

“En el territorio de incertidumbre seguimos avanzando como institución. Como todos, seguimos los protocolos establecidos a nivel federal para salvaguardar la salud de nuestra comunidad universitaria y de sus familias, y en ese marco, la UES fue modelo de éxito en el tránsito de la modalidad educativa presencial a la virtual”, dijo.

El maestro agradeció el apoyo de toda la escuela durante su cargo, del personal docente, administrativo y de servicio, así como de todos los alumnos que trabajaron para poner en alto el nombre de la escuela.