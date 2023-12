Hermosillo: Celebran la Navidad ¡repartiendo alegría!

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de las carencias que pudieran tener las familias de la invasión El Guayacán, Santoclós los visitó en la mañana de Navidad, representado por dos familias que les llevaron ropa y juguetes.

Una de ellas es la conformada por Martín Valenzuela Chávez, quien desde hace 15 años, cada 25 de diciembre acude al asentamiento ubicado al Norte de Hermosillo para brindarles un poco de alegría a los niños, a quienes rara vez visita “Santa”.

Me nace hacer esto. Hay mucha gente que lo necesita y es una forma de agradecerle a Dios por lo que uno tiene, porque hay gente que no tiene nada”.

El buen samaritano platicó que cada año asiste a la invasión El Guayacán para entregarles un “detallito” a los niños, quienes lo llenan de alegría al ver sus caras de felicidad al recibir sus obsequios.

Es lo que me regalo en Navidad, yo. El ver felices a los niños es muy satisfactorio. Tengo más de 15 años viniendo a esta comunidad. Ahorita les traigo ropa, unas cobijitas, les traigo juguetes a los niños -que es lo principal-, y dulces”, dijo.

Este año, Martín fue acompañado por los esposos Javier Escalante y Azucena Tapia, quienes personificaron a “Santoclós” y la “Señora Clós”, además de otros familiares que iban dentro de botargas para brindarle un poco de diversión a los presentes.

“Ellos, por su lado, juntaron sus juguetes y los invité para que me acompañaran junto con mi sobrio Víctor y sus hijos. También tengo a mi hermano Marcos Valenzuela y él hace proselitismo entre los socios de donde trabaja y le ayudan con regalitos.

Desafortunadamente, mi hermano esta Navidad no me pudo acompañar por cuestiones de salud, porque él es el que siempre me acompaña, pero mandó sus regalos para los niños y de alguna manera está presente, como todos los años”, externó.