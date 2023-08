Hermosillo: A pesar del calor prefieren los “dogos de la Uni”

HERMOSILLO, Sonora.- Los “hotdogueros” de la Universidad de Sonora aseguran que los hermosillenses consumen el tradicional alimento a cualquier hora del día y sin importar las condiciones climatológicas, pues reciben clientes así la temperatura ambiente sea de 45°C.

José Cázares Anaya, trabajador de una carreta de hot dogs, explicó que la gente continúa fiel a degustar los tradicionales hot dog en la Plaza Emiliana de Zubeldía.

El poder sacar adelante a su familia es lo que le motiva a estar cerca de un sartén y a la intemperie en este calor, que en esta temporada rompió un récord con 49.5°C, aseguró.

Jorge Pico Sayas, vendedor de hot dogs, expuso que la población llega a consumir a pesar del fuerte calor y eso es conveniente para ellos porque tienen venta, sin embargo, también tienen que tomar sus precauciones.

La gente no le saca al calor, ni en tiempo de frío, no le sacan al frío”, dijo, “nosotros aquí tomamos mucha agua, yo creo que a diario me tomó un galón de unos cuatro o cinco litros en el turno y de repente el suerito”.