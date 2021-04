“Hermosillo tendrá el Gobierno que las familias merecen”: Astiazarán

HERMOSILLO, SONORA.- Familias enteras, amigas y amigos, simpatizantes y ciudadanos que lo apoyan acudieron al arranque oficial de campaña de Antonio “Toño” Astiazarán, el candidato de la alianza " Va por Sonora" a la presidencia municipal de Hermosillo.

Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN Nacional, expresó que Hermosillo no merece el reconocimiento de primer lugar nacional de “baches”, tampoco el incremento de la violencia e inseguridad, ni, dijo, “dejar esta ciudad en manos de quien no pudo resolver los problemas”.

Con qué cara pide la reelección para la presidencia municipal quien no puede, quien no sabe, quien no ha podido resolver los problemas, indicó.