Hermosillo registró un total de 49 accidentes automovilísticos durante la última semana: Tránsito Municipal 

En la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre del 2023, en Hermosillo ocurrieron 49 percances automovilísticos y el saldo fue de 28 personas lesionadas, informó la Dirección de Tránsito Municipal.

Sergio Valdez López, titular de la dependencia de seguridad, declaró que de los 49 accidentes, 36 fueron choques entre vehículos, tres contra objeto fijo, uno fue volcamiento, uno por salida de camino y siete atropellamientos.

Las principales causas fueron nueve por alcance, seis por no hacer alto, ocho por exceso de velocidad, nueve por invadir carril, entre otros”, mencionó.

Valdez López recomendó a los automovilistas tener cuidado con los peatones, en especial con los adultos mayores y niños.

Son un ente de mucha vulnerabilidad, preferible que anden acompañados en la calle, es importante siempre apoyarlos en para el cruce seguro de vialidades", aconsejó.

En cuanto a personas conduciendo en estado de ebriedad, dijo que a 136 se les amonestó por ese motivo y de los cuales 69 fueron detectados en el dispositivo de alcoholimetría.

Señaló que se aplicaron 4 mil 281 infracciones: 591 por exceder velocidad, 434 uso de celular, mil 077 por no acatar semáforos, 176 por circulación en ciclo carril, 670 por no traer cinturón y 291 por no respetar alto fijo.