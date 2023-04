Hermosillo: Vecinos reportan a niños “tira piedras” en Altares

HERMOSILLO, Sonora.- Residentes de la colonia Altares y sus alrededores reportaron a un supuesto grupo de niños arrojan piedras a los vehículos que transitan sobre uno de los principales bulevares y solicitaron a las autoridades que se investigue, ya que han causado daños y temen que se presente una situación peor.

A través de las redes sociales, una vecina de la colonia Altares denunció una agresión hacia su vehículo por parte de un grupo de menores de edad, quienes según dijo, arrojaron piedras a su automóvil cuando circulaba por el bulevar Jaudiel Zamorano.

Buenas noches! Me acaban de quebrar el vidrio de mi carro por el bulevar Músaro (Jaudiel Zamorano), por los campos de beisbol. Mucho cuidado porque apedrean los carros, eran 4 carros afectados y en unos de ellos venía una niña”, advirtió la ciudadana en un grupo de Facebook.

La mujer aseguró que los presuntos agresores eran dos niños, quienes al ver que habían quebrado el cristal de por lo menos un vehículo, corrieron rumbo al Norte, por las calles aledañas a un supermercado que se ubica en el lugar.

Luego de la denuncia anónima, EL IMPARCIAL acudió al lugar para indagar sobre lo ocurrido y algunas personas confirmaron lo que en redes sociales se divulgó el pasado martes por la noche y solicitaron más vigilancia en el sector.

Josefina Chávez, quien vive en la colonia desde hace más de 10 años, comentó que la colonia es tranquila, pero en las últimas semanas había escuchado de tal situación a pesar de que ella no ha sido afectada directamente.

Otro de los reportantes consideró que es importante que se investigue lo sucedido, ya que alguien puede salir lastimado, como la niña que viajaba en el automóvil.

He visto a los chamacos esos, pero no sé si sean los mismos. Ahí se la llevan en el campito o en el baldío. No creo que lo hagan por maldad sino por travesura, pero hay que tener cuidado porque pueden lastimar a alguien, así son los chamacos, aguerridos”, opinó Roberto Palma Martínez.