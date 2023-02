Hermosillo: Vecinos de Las Villas le temen a indigentes por ataques violentos

HERMOSILLO, Sonora.- La presencia de indigentes violentos en el canal de la avenida Villa del Canal, donde en fecha reciente fue encontrado un cuerpo sin vida, alertó a los vecinos de la colonia Las Villas, quienes han empezado a temer por su integridad física.

El canal comprende desde la calle Reforma y avanza por la avenida Villa del Canal hasta la calle Morelos, en la colonia Villa de Seris, cerca del antiguo molino de trigo.

El residente Aarón Bórquez Andrade señaló que la situación ha escalado al punto en el que han recibido amenazas por parte de las personas que se han establecido en el canal, y aunque ha hablado a la Policía Municipal, aseguró que sus quejas no han tenido una respuesta.

Una vez me tocó, y de hecho hablé a la Policía, porque un indigente se me puso agresivo, pasé el canal y me tiró con una piedra, se junta mucho indigente a quemar basura y sacar cables”, explicó.