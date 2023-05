Hermosillo: Usuarios del transporte denuncian que camiones no encendieron los aires

HERMOSILLO, Sonora.- La mayoría de las unidades de transporte público no encendieron su sistema de aire acondicionado a pesar de que el subsidio de energía eléctrica ya entró en vigor, informó un sondeo de la Unión de Usuarios.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la organización, mencionó que durante el transcurso del martes 2 de mayo preguntaron a los usuarios sobre el encendido del aire en la unidad que venía a abordo y, de alrededor de 100 personas, entre el 70% y el 80% dijeron que su camión no encendió el aire acondicionado.

“Hasta este momento los usuarios han denunciado que la ruta 1 no traía encendido el aire acondicionado, tampoco la 2, la 4, la 6, la 8, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15 y la 17”, explicó, “son en la unidad en la que el usuario venía abordo en el transcurso de la mañana que no traía encendido el aire acondicionado”.

De acuerdo con la Ley del Transporte Público, destacó el presidente de la Unión de Usuarios, todas aquellas unidades cuyo número de pasajeros sea superior a 10 personas deberá de contar con el encendido del aire acondicionado.

“Hacemos el llamado para que el Imtes haga garante y vigile justamente que se cumpla la disposición contemplada en esta normatividad y a los usuarios el seguir reportando al número 66-21-50-20-80 toda aquella unidad que no traiga encendido el aire acondicionado para hacerle conocimiento a la autoridad”, añadió.

Peinado Luna indicó que las altas temperaturas al interior de un camión son muy agresivas dadas las características y condiciones de las unidades de transporte público, sobre todo cuando van en camiones muy llenos.

A Vigilantes del Transporte las empresas concesionarias informaron que alrededor de 292 unidades salieron a las calles con el aire acondicionado encendido.

Alfonso López Villa, presidente de la organización civil, señaló que realizan las auditorías para determinar que esta afirmación sea cierta.

Y LOS USUARIOS DICEN...

Subir a un camión del transporte público con aire acondicionado es una situación de pura suerte, indicaron los usuarios del transporte público de Hermosillo.

Según el testimonio de los pasajeros, es fácil saber qué unidad tiene los aires encendidos con sólo ver sus ventanas cerradas, como fue el caso de Angelina Altamirano.

“Yo no me he subido a ningún (camión) de la línea 15 refrigerado, también vine de una 6 y tampoco venía refrigerada, espero que los prendan porque está fatal, luego cuando tiene las ventanillas cerradas es más molesto”, indicó.

En el otro extremo está el caso de Ana Silva quien hasta este momento todos los camiones que ha abordado han encendido su refrigeración, por lo que no ha pasado molestias”

“A mí me han tocado puros refrigerados”, aseguró, “de la 15 y de la 17 que es la que uso para venirme (al centro de la ciudad), a ver si sigo teniendo suerte”.